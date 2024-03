Die Aktie von Mercedes-Benz ist in den vergangenen Tagen etwas ins Stocken geraten. Auch der Besuch von Bundeskanzler Olaf Scholz im Werk Sindelfingen am Dienstag konnte dem Kurs der Mercedes-Benz-Aktie keinen Auftrieb geben. Wie geht es jetzt weiter für den Stuttgarter Autobauer?In einer Handelspanne von 75,10 bis 72,67 Euro befindet sich die Mercedes Benz-Aktie nun bereits seit Anfang März und bewegt sich immer näher an den GD10 bei 72,87 Euro. Über diesen hat sich der Kurs seit Ende Januar konstant ...

