Vorarlberg (ots) -Die Lösung für jedes Medikamenten- und Notfallmaterial-ChaosJeder kennt das Haus- und Reiseapotheken Chaos. Eine Lade, Tasche oder Box mit einer Unzahl an unaussprechbaren Medikamenten, deren Nutzen nach erstmaligem Gebrauch meist vergessen wird. Sobald ein Leiden auftritt, wird eine neue Packung gekauft, deren Inhaltsstoff ist meist ähnlich, wenn nicht sogar derselbe. Die Schachtel mit der Dosierungsangabe der Apotheke verschwunden oder aufgeweicht ....Natascha - die "unpraktische" Ärztin hatte ordentlich die Nase voll mit dem Chaos der Medikamente - sowohl ihrem eignen als auch dem ihrer lieben Patient*innen. Sie suchte und fand ihre Partnerin in Crime Monika - die unfugbereite Ideenumsetzerin. Der Fall war somit klar: Einfall für Zwei!Das Konzept von "Einfall für Zwei" ist so einfach wie genial.Zwei Taschen für zwei unterschiedliche Anwendungen: fürALLEfälle ordnet die Medikamente für eine praktische Haus- und Reiseapotheke, fürNOTfälle bringt System in das Erst- und Wundversorgungs-Material. Beide bieten Hilfe, Struktur und Übersicht in Situationen, die oft Hektik und Stress auslösen.Schon beim Befüllen spart man sich Kosten, da die Tasche leer ist, um die zu Hause herumliegenden Mittelchen und Verbandsmaterialien endlich einsortieren zu können. Für alles andere holt man sich ärztlichen Rat oder erkundigt sich in der Apotheke. Ein einmaliges Einordnen und Beschriften (für die Ewigkeit oder eine kurze Zeit, je nach Stift) hilft, die eigenen Medikamente besser zu verstehen!Und ganz nebenbei: Mit der Umsetzung der Idee leben die beiden Unternehmerinnen kompromisslos ihre Unternehmensphilosophie.regional - kontinental - nachhaltig - wertschätzend - fair - extrem strapazierfähig - flexibel (für jede Art und Menge von Medizin) - humorvoll und natürlich ein voll cooler Look.....also: befüllen, beschriften und ab ins Abenteuer LEBEN!www.einfallfuerzwei.comLiebe GrüßeNatascha und MonikaPressekontakt:info@einfallfuerzwei.comOriginal-Content von: Einfall für Zwei OG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/173691/5729413