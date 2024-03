Frankfurt (www.fondscheck.de) - Seit Mittwoch ist ein neuer Exchange Traded Fund von HSBC Asset Management auf Xetra und über den Handelsplatz Börse Frankfurt handelbar, so die Deutsche Börse AG.Der HSBC S&P India Tech UCITS ETF EUR (ISIN IE0008119MO8/ WKN A3EVTL) bilde die Wertentwicklung des S&P India Tech Index in der Anteilsklasse Euro ab. Anleger*innen würden Zugang zu führenden Unternehmen erhalten, die basierend auf ihrer RBICS-Klassifizierung in technologiebezogenen Geschäftszweigen auf dem indischen Markt und in den Segmenten Kommunikation, digitale Technologie und Software tätig seien. ...

