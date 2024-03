JD.com hat am Mittwoch seine Quartalszahlen veröffentlicht. Der chinesische E-Commerce-Riese übertraf die Erwartungen der Analysten sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn. Zudem kündigte das Unternehmen ein neues Aktienrückkaufprogramm an. Die Aktie von JD.com reagiert mit einem zweistelligen Kurssprung.Für das abgelaufene Quartal meldete JD.com einen Nettoumsatz von 42,51 Milliarden Dollar, was einem Anstieg von 3,6 Prozent im Vergleich zum Q4/22 entspricht und die von Analysten erwarteten 41,67 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...