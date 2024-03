Technische Partner für Werbeimplementierung treiben die globale Bereitstellung von Creative Ad Tech weiter voran

Mediaocean die geschäftskritische Plattform für Omnichannel-Werbung, hat heute sechs neue Partnerschaften für seine Creative Ad Tech-Plattform Flashtalking bekannt gegeben, die seine marktführenden Lösungen für mehr Kunden in einer Reihe von Schlüsselmärkten auf der ganzen Welt verfügbar machen. Die Vereinbarungen sehen primäre Werbung, kreative Personalisierung, kanalübergreifende Messung und Verifizierung über Open Web Display, Mobile, Audio, Video, Digital Out-of-Home und Connected TV vor.

Insgesamt unterstützen die neuen Aktivierungspartner Werbetreibende in 89 verschiedenen Ländern und erweitern damit die Präsenz von Flashtalking erheblich, nachdem Amazon angekündigt hatte, seinen Adserver Sizmek abzuschaffen. Jedes dieser Unternehmen verfügt über langjährige Erfahrung im Werbemarkt, da sie zuvor Marken und Agenturen bei der Nutzung von Amazon/Sizmek unterstützt haben.

Das 2001 gegründete und 2021 von Mediaocean übernommene Unternehmen Flashtalking ist die führende unabhängige Ad-Tech-Plattform, die Kreativ- und Medienteams mit intelligenten, zielgruppengerechten Insights und Workflows in großem Umfang und kanalübergreifend verbindet. Die Flashtalking-Plattform bietet KI und Automatisierung, um die Silos zwischen den Teams zu verbinden und so eine effizientere Produktion, Versionierung und Verteilung von Kreativität zu ermöglichen.

Zu den neuen Partnern gehört Tailwind das in 36 Märkten in Mittel- und Südosteuropa, den nordischen Ländern und im Mittleren Osten Nordafrikas (MENA) tätig ist und Unternehmen dabei unterstützt, ihr Marketing mit Technologieintegrationen, strategischer Beratung und professionellen Dienstleistungen zu beschleunigen, sowie Box Digital ein in Südafrika ansässiges Unternehmen für digitale Werbedienstleistungen mit Kunden in acht afrikanischen Ländern südlich der Sahara.

Eine Partnerschaft mit Adsmovil wird Flashtalkings Aktivitäten in 33 Märkten in Lateinamerika (LATAM) stärken, und zwar durch ein Unternehmen, das sich speziell auf hispanische und brasilianische Zielgruppen konzentriert und derzeit über 4 Milliarden Impressions pro Monat liefert. Eine neue Partnerschaft mit Adsonice wird die Präsenz von Flashtalking in Europa ausbauen.

Darüber hinaus wird eine Vereinbarung mit Escape Velocity einem Unternehmen für digitale Medientechnologie, das Agenturen und Werbetreibende unterstützt, die Präsenz von Flashtalking in Indien, Korea, Bangladesch und Sri Lanka vergrößern, während eTechSol die Betreuung von Kunden in Pakistan unterstützen wird.

Simon Thorne, MD EMEA für Flashtalking, kommentierte: "Wir haben eine große Nachfrage nach einem wirklich intelligenten, dynamischen Ansatz zur Verwaltung und Aktivierung kreativer Kampagnen festgestellt. Werbetreibende müssen eine tiefgreifende Personalisierung ermöglichen, um sicherzustellen, dass die relevantesten und wirkungsvollsten Markenbotschaften die richtigen Konsumenten zum richtigen Zeitpunkt erreichen, und sie wollen dies über eine einzige integrierte Plattform tun. Die heutige Ankündigung untermauert unsere Position als beste Lösung, um dies auf globaler Ebene zu ermöglichen.

Nach der Ankündigung von Amazon, seinen Werbeservice einzustellen, stellen diese neuen Partnerschaften eine einmalige Gelegenheit dar, die erstklassige Werbetechnologie von Flashtalking mit Experten vor Ort zu kombinieren, die tiefe lokale Einblicke und eine ausgereifte Wissensbasis im Bereich Adserving bieten können.

Flashtalking was recently named a Gewinner des G2 2024 Best Software Awards für Marketing Digital Advertising Products ausgezeichnet, basierend auf mehr als 300 authentifizierten Kundenrezensionen. Die Plattform wurde als führend in den Bereichen Enterprise Creative Management Platforms, Cross-Channel, Video, Mobile, Display und Social Media Advertising eingestuft.

Georgia Brammer, MD JAPAC von Flashtalking, fügte hinzu: "Wir sind begeistert, dass wir diese neuen Beziehungen in so vielen wichtigen Märkten aufbauen konnten. Wir sind beeindruckt von der Tatkraft und dem Wissen der Teams in all diesen Unternehmen. Wir befinden uns an vielen Fronten in einer Zeit des Wandels im globalen Werbesektor, und aus Gesprächen mit großen Werbetreibenden geht hervor, dass das Wachstumspotenzial, das wir in der Weiterentwicklung dieses globalen Netzwerks sehen, sich bereits jetzt als sehr stark erweist."

Odysseas Ntotsikas, Managing Partner von Tailwind, erklärte: "Getreu der Mission von Tailwind 'Drive business fast forward' hat sich die Kraft der Kreativität als die Variable mit dem größten Einfluss im Stack eines Omnichannel-Vermarkters erwiesen. Durch diese strategische Partnerschaft mit dem weltweit führenden Unternehmen Flashtalking stärken wir mehr als ein Jahrzehnt operativer Exzellenz in der Unterstützung hunderter regionaler Vermarkter mit kreativer Personalisierung und digitaler Werbeintelligenz, um den einzigen Krieg zu gewinnen, der heute zählt: den Krieg um Aufmerksamkeit."

Alberto Pardo, Gründer und CEO von Adsmovil, sagte: "Wir bei Adsmovil haben uns seit unserer Gründung dafür eingesetzt, unseren Kunden Relevanz und Mehrwert zu bieten. Flashtalking fördert unsere Mission und erweitert die Möglichkeiten, Kunden mit Personalisierung auf der Basis von Echtzeit-Variablen besser zu bedienen, was zu größerer Kongruenz und Resonanz und einem höheren ROI für Werbetreibende führt. Wir freuen uns sehr über unsere Partnerschaft."

Raghu Seelamsetty, Geschäftsführer von Escape Velocity, fügt hinzu: "Escape freut sich über die Partnerschaft mit Flashtalking. Die Partnerschaft ist gut aufgestellt, um vom Wachstum von CTV und Social Media in diesen schnell wachsenden Märkten zu profitieren. Die marktführende Technologie von Flashtalking in Kombination mit der Marktreichweite und den Dienstleistungskapazitäten von Escape wird es uns ermöglichen, unseren Kunden erstklassige Lösungen zu bieten."

Über Flashtalking von Mediaocean

Flashtalking entfesselt die Kraft der Kreativität, um Medien besser funktionieren zu lassen. Als führende unabhängige Plattform für Personalisierung und Intelligenz über alle Marketingkanäle hinweg überbrückt unsere Creative Ad Tech die Lücke zwischen Kreativen und Medien. Wir bieten KI und Automatisierung, um die Silos zwischen den Teams zu verbinden und eine effizientere Produktion, Versionierung und Verteilung von Kreativität zu ermöglichen. Unsere Lösungen funktionieren in großem Umfang über die Kanäle CTV, Video, Display, Social, Native, Audio, DOOH und Retail Media. Als Teil von Mediaocean ist Flashtalking in die zentrale Werbeinfrastruktur der Branche für Omnichannel-Planung, -Einkauf und -Abrechnung eingebunden. Gehen Sie zu flashtalking.com um mehr zu erfahren.

