BERLIN (dpa-AFX) - Vom kommenden Wochenende an bekommenen Fußball-Fans die ersten Free-TV-Bilder von den Bundesliga-Spielen am Sonntag online eine halbe Stunde früher zu sehen. Wie die ARD am Mittwoch mitteilte, wird sie dann "Sportschau Fußball-Bundesliga" live ab 21.15 Uhr exklusiv und damit vor der TV-Ausstrahlung schon in der ARD Mediathek und bei "sportschau.de" streamen. Im Anschluss erfolge die gewohnte Berichterstattung über die Bundesliga-Begegnungen des Tages in den Sportsendungen der dritten Programme ab 21.45 Uhr sowie in den Tagesthemen um 22.45 Uhr.

"Damit gibt es nun Bilder des 19.30-Uhr-Spiels am kommenden Sonntag schon kurz nach Abpfiff zu sehen", sagte ARD-Sportkoordinator Axel Balkausky: "Je früher am Sonntagabend unsere Berichte von den aktuellen Spielen in der Fußball-Bundesliga für die Fans zu sehen sind, umso schöner ist es für sie." Live werden die Sonntags-Partien in der Fußball-Bundesliga in dieser Saison entgeltlich beim Streamingdienst DAZN gezeigt./jmx/DP/nas