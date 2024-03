Schwalbach am Taunus (ots) -Als moderne Frau den Spagat zwischen Selbstbewusstsein, Karriere, Unabhängigkeit und Achtsamkeit zu meistern, stellt viele vor eine Herausforderung. Umso wichtiger ist es, Self-Care Momente zu schaffen die allein uns gehören und in denen wir selbst entscheiden, was es braucht, um uns wohlzufühlen.Beim Thema Rasur bedeutet das für viele Frauen: So sanft wie möglich. Die neue Sensitive Linie von Gillette Venus wurde speziell entwickelt, um den Anforderungen besonders empfindlicher Haut gerecht zu werden. Welcome to the Soft Side!Die Gillette Venus Sensitive Linie: Die Antwort auf RasurproblemeFür viele Frauen ist die Rasur ein integraler Bestandteil ihrer Self-Care-Routine. Doch manchmal kommt die mit unangenehmen Begleiterscheinungen wie Rasierpickeln und anderen rasurbedingten Irritationen. Um diese Herausforderung anzugehen, präsentiert Gillette Venus die neuen Gillette Venus Sensitive Produkte - mit Innovationen, die die Rasur jetzt noch sanfter gestalten. Die Gillette Venus Sensitive Linie bietet Lösungen für Probleme bei der Rasur, die viele von uns kennen: Rasierpickel und Rasur bedingte Irritationen. Mit einem neuen Rasierer speziell für den Intimbereich und dem neuen Gillette Venus Comfortglide Sensitive für alle anderen Körperbereiche, ist die Produktlinie darauf ausgelegt, selbst empfindliche Haut die Rasur kaum spüren zu lassen. Dank der neuen Gelkissen und Gleitstreifen mit einem Hauch von Aloe Vera gleitet der Rasierer sanft über die Haut und hinterlässt ein angenehmes Gefühl.Diese Features machen den Gillette Venus Comfortglide Sensitive so soft:- Bewegliche, extra große 2-in-1 Gelkissen für müheloses und angenehmes Gleiten sogar ohne Rasierschaum oder -gel- Fünf Rasierklingen mit diamantharter Beschichtung, die perfekt über die Haut gleiten- Gleistreifen mit einem Hauch von feuchtigkeitsspendender Aloe Vera- SkinCushion für noch mehr Schutz gegen Irritationen*- Langlebiges Metall-Handstück, das gut und sicher in der Hand liegt- Dermatologisch getestet* verglichen mit der vorherigen Venus Gleitstreifen-TechnologieDie Venus Sensitive Linie umfasst ebenfalls:- Den Venus Rasierer für den Intimbereich, jetzt neu mit einem Hauch von Aloe Vera für eine sanfte Rasur.- Den neuen Anti-Scheuer-Stick, der Scheuern zwischen den Oberschenkeln und Rasur bedingten Irritationen vorbeugt.Alle Pflegeprodukte der neuen Linie von Gillette Venus und Satin Care für denIntimbereich sind dermatologisch & gynäkologisch getestet. Der Anti-Scheuer-Stickkommt ohne Farb- und Duftstoffe aus.Die Gillette Venus Sensitive Linie im Überblick:Gillette Venus Comfortglide Sensitive Rasierer: UVP 11,99 EUR*Gillette Venus Comfortglide Sensitive 4er Klingenpack: UVP 16,99 EUR*Gillette Venus Comfortglide Sensitive 6er Klingenpack: UVP 23,99 EUR*Gillette Venus Rasierer für den Intimbereich: UVP 9,99EUR*Gillette Venus für den Intimbereich 4er Klingenpack: UVP 15,95 EUR*Gillette Venus für den Intimbereich 8er Klingenpack: UVP 27,95 EUR*Satin Care Anti-Scheuer-Stick: UVP 9,99 EUR** Unverbindliche Preisempfehlung. Die Festlegung der Verkaufspreise liegt im alleinigen Ermessen des HandelsPressekontakt:Brandzeichen - Markenberatung und Kommunikation GmbHMarlene Korn, Bahnstraße 2, 40212 DüsseldorfTel.: +49 (0) 172 255 8776, E-Mail: marlene.korn@brandzeichen-pr.deProcter & GambleNina Knecht-Sicenica, Director Communications Grooming DACH,Sulzbacher Straße 40, 65824 Schwalbach/Ts.Tel.: +49 (0)6196 89 8760, E-Mail: knecht.n@pg.comOriginal-Content von: Gillette Venus, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/130789/5729533