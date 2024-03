DJ MÄRKTE USA/Leichte Aufschläge vor Powell-Anhörung

NEW YORK (Dow Jones)--Kurz vor der mit Spannung erwarteten Anhörung von US-Notenbankpräsident Jerome Powell vor dem Finanzdienstleistungsausschuss des US-Repräsentantenhauses geht es an der Wall Street am Mittwoch leicht nach oben. Der Dow-Jones-Index steigt kurz nach der Eröffnung um 0,6 Prozent auf 38.806 Punkte. Für den S&P-500 geht es um 0,7 Prozent nach oben, der Nasdaq-Composite gewinnt 1,0 Prozent.

Der vorab veröffentlichte Redetext von Powell liefert kaum Impulse. Die hohen Beschäftigungs- und Inflationszahlen von Januar haben nach Aussage von Powell nichts an der Erwartung der Notenbank geändert, dass Zinssenkungen im Verlauf dieses Jahres angemessen sein dürften. Er betonte aber andererseits laut Redetext, dass die Fed noch mehr Anhaltspunkte dafür sehen wolle, dass die Inflation nachhaltig zurückgehe. Spannender dürfte hier die Frage- und Antwort-Runde werden.

Der Markt wird die Aussagen im Zuge der Anhörung auf etwaige Hinweise zum weiteren Zinskurs der Fed abklopfen. Zuletzt hatten Fed-Mitglieder erklärt, es mit Zinssenkungen nicht eilig zu haben. Der Markt geht aktuell von einer ersten Senkung im Juni aus. Die Inflation hat sich zuletzt zwar verlangsamt, liegt aber weiter über der Zielmarke der US-Notenbank von 2 Prozent.

ADP-Bericht liefert keinen Impuls

Der vorbörslich veröffentlichte ADP-Arbeitsmarktbericht für Februar fiel mit einem Stellenplus von 140.000 leicht unter der Prognose einer Zunahme um 150.000 aus. Allerdings wurde der Januar-Wert leicht nach oben revidiert. Um 16 Uhr werden die ebenfalls stark beachteten Jolts-Daten veröffentlicht.

"Das Stellenwachstum bleibt solide. Die Lohnzuwächse sind tendenziell rückläufig, liegen aber immer noch über der Inflation", sagte ADP-Chefvolkswirtin Nela Richardson. "Kurz gesagt, der Arbeitsmarkt ist dynamisch, stellt aber keinen Auslöser für eine Zinsentscheidung der Fed dar."

Der ADP-Bericht gilt als ein Indikator für den offiziellen US-Arbeitsmarktbericht am Freitag. Volkswirte erwarten, dass außerhalb der Landwirtschaft 198.000 (Vormonat: 353.000) Stellen geschaffen wurden. Die Arbeitslosenquote soll der Prognose zufolge bei 3,7 Prozent verharren.

Daneben wird im späteren Verlauf auch der Konjunkturbericht der Fed, das "Beige Book", veröffentlicht.

Apple und Tesla mit leichter Erholung

Die Apple-Aktie stabilisiert sich nach den jüngsten Verlusten. Die Aktie notiert kaum verändert. Neben der EU-Strafe von mehr als 1,8 Milliarden Euro war auch der iPhone-Absatz in China in den ersten sechs Wochen des Jahres im Jahresvergleich laut dem Marktforscher Counterpoint um 24 Prozent eingebrochen.

Foot Locker knicken um 14,8 Prozent ein. Der Sport-Einzelhändler verzeichnete im vierten Quartal bessere Ergebnisse als von den Analysten erwartet, legte jedoch eine Gewinnprognose vor, die die Erwartungen verfehlte.

Die Tesla-Titel verlieren weitere 0,8 Prozent. Eine leichte Belastung ist die Meldung, dass der Autobauer BYD den Preiskampf auf dem chinesischen Automobilmarkt weiter anheizt und sein billigstes E-Fahrzeug-Modell jetzt noch günstiger anbietet.

Für Crowdstrike geht es um 20 Prozent nach oben. Das Unternehmen für Informations- und Cybersicherheit hat mit den Ergebnissen für das vierte Quartal die Erwartungen der Analysten deutlich übertroffen. Im Gefolge steigen die Papiere von Zscaler um 2,5 Prozent.

Dollar kaum verändert vor Powell-Rede

Der Dollar zeigt sich vor den Powell-Aussagen mit moderaten Abgaben. Der Dollar-Index verliert 0,3 Prozent. Sollte der Fed-Chairman während der Anhörung andeuten, dass eine Zinssenkung im Juni unwahrscheinlich ist, könnte dies den Dollar stützen, heißt es.

Die Ölpreise holen die Vortagesverluste wieder auf. Die Preise steigen wegen Anzeichen einer Angebotsverknappung und der verlängerten Fördermengenkürzungen der Opec+, die sich langsam auf dem Markt durchsetzen, heißt es. "Die Ankündigung der Opec+, ihre freiwilligen Produktionskürzungen von rund 2 Millionen Barrel pro Tag bis zum Ende des zweiten Quartals zu verlängern, wird sich wahrscheinlich noch stärker auswirken", so die Analysten von ANZ.

Am Rentenmarkt gibt es vor den Powell-Aussagen und den US-Arbeitsmarktdaten nur wenig Bewegung. Die Renditen geben hier leicht nach.

Der Goldpreis legt dagegen leicht zu, bleibt aber unter dem am Vortag erreichten Jahreshoch.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 38.805,73 +0,6% 220,54 +3,0% S&P-500 5.114,43 +0,7% 35,78 +7,2% Nasdaq-Comp. 16.098,15 +1,0% 158,57 +7,2% Nasdaq-100 18.094,66 +1,1% 196,79 +7,5% US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,53 -2,6 4,55 10,8 5 Jahre 4,10 -1,8 4,11 9,7 7 Jahre 4,12 -4,5 4,16 14,9 10 Jahre 4,11 -3,9 4,15 23,2 30 Jahre 4,27 -2,6 4,29 29,7 DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:49 Uhr Di, 17:08 % YTD EUR/USD 1,0886 +0,3% 1,0862 1,0866 -1,4% EUR/JPY 162,58 -0,2% 162,31 163,09 +4,5% EUR/CHF 0,9610 +0,2% 0,9602 0,9596 +3,6% EUR/GBP 0,8555 +0,1% 0,8547 0,8541 -1,4% USD/JPY 149,36 -0,4% 149,49 150,12 +6,0% GBP/USD 1,2725 +0,2% 1,2711 1,2721 +0,0% USD/CNH (Offshore) 7,2094 -0,0% 7,2126 7,2103 +1,2% Bitcoin BTC/USD 67.208,73 +6,0% 66.069,62 65.411,98 +54,3% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 79,69 78,15 +2,0% +1,54 +10,1% Brent/ICE 83,09 82,04 +1,3% +1,05 +8,2% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 27,225 27,30 -0,3% -0,07 -14,0% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.140,80 2.127,98 +0,6% +12,83 +3,8% Silber (Spot) 23,97 23,73 +1,0% +0,25 +0,8% Platin (Spot) 899,10 883,50 +1,8% +15,60 -9,4% Kupfer-Future 3,89 3,85 +1,0% +0,04 -0,6% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags ===

