© Foto: DALL.E



Auch wenn sich der Uranpreis in den letzten Jahren vervierfacht hat, ist ein Ende der Rallye nicht in Sicht. Mit diesen ETFs und Aktien können Anleger von dem Boom profitieren.Der Uranpreis hat sich seit Anfang 2020 mehr als vervierfacht. Auch wenn sich der Markt zuletzt eher seitwärts bewegte, sind sich Experten einig, dass die Nuklearindustrie weiterhin "an Dynamik gewinnt", da die Uranproduktion nicht ausreicht, um die Nachfrage zu decken. "Die Fundamentaldaten sind sehr stark und ein knappes Angebot steht einer steigenden Nachfrage gegenüber", sagte Jonathan Hinze, Präsident des Marktinformations- und Analyseunternehmens für Kernbrennstoffe UxC, gegenüber MarketWatch. Ein weiterer …