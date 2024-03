NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Mittwoch merklich gestiegen. Zuletzt kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Mai 83,62 US-Dollar. Das waren 1,58 Dollar mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur April-Lieferung stieg um 1,87 Dollar auf 80,02 Dollar.

In den USA sind die Ölreserven in der vergangenen Woche zwar erneut gestiegen. Der Anstieg blieb aber hinter den Erwartungen zurück. Die Bestände an Benzin und Destillaten gaben merklich nach. Zudem sank die Rohölförderung etwas.

Auch der schwächere Dollar stützte die Ölpreise. Ein schwächerer Dollar macht Rohöl für Käufer aus anderen Währungsräumen günstiger. Händler verwiesen auch auf Preiserhöhungen durch Saudi-Arabien. Demnach hat der führende Opec-Staat die Verkaufspreise für Kunden in Asien erhöht./jsl/jha/