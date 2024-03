CleanNA, ein niederländischer Hersteller von Nukleinsäure-Extraktionskits und -systemen auf Magnetic-Bead-Basis, hat sein zweites CE-IVD-gekennzeichnetes Produkt auf den Markt gebracht. Das Clean Quick Viral DNA/RNA (CE-IVD) extrahiert virale DNA und RNA aus nasopharyngealen oder oropharyngealen Abstrichproben, die in einem inaktivierenden viralen Transportmedium aufbewahrt werden. Clean Quick Viral DNA/RNA basiert auf magnetischen Beads, wodurch das Protokoll leicht auf CleanNAs CleanXtract 96 oder allgemeinen Liquid-Handlern automatisiert werden kann. Die extrahierte DNA und RNA eignet sich direkt für nachgeschaltete Anwendungen, die auf (q)PCR basieren.

Wenn wir eines aus der COVID 19-Pandemie gelernt haben, dann ist es die Tatsache, dass die Welt schnelle und verlässliche Methoden zur Identifizierung von Krankheitserregern benötigt. Die rechtzeitige Erkennung neu auftretender Krankheitserreger ermöglicht es, geeignete Präventivmaßnahmen zu ergreifen. Darüber hinaus ist im Falle eines infizierten Patienten die schnelle Identifizierung des Erregers entscheidend für die richtige Behandlung. Clean Quick Viral DNA/RNA dient als idealer Ausgangspunkt für Arbeitsabläufe zur Virusidentifizierung.

CleanNA hat die Clean Quick Viral DNA/RNA für den Einsatz in diagnostischen Arbeitsabläufen entwickelt, daher ist das Produkt CE-IVD-gekennzeichnet. Die In-vitro-Diagnostik-Verordnung der Europäischen Union hat zum Ziel, die Sicherheit, Wirksamkeit und Zuverlässigkeit von Produkten zu gewährleisten und gilt für alle In-vitro-Diagnostika auf dem EU-Markt.

"Clean Quick Viral DNA/RNA ist das nächste CE-IVD-gekennzeichnete Produkt, das wir in kurzer Zeit auf den Markt bringen. Das Einzigartige an diesem Reagenz ist, dass es auf unserem CleanXtract 96 funktioniert, wodurch es möglich wird, den Prozess der viralen DNA- und RNA-Extraktion in der Diagnostik zu automatisieren."

Glenn Nohar, CEO von CleanNA

Die Einführung des Clean Quick Viral DNA/RNA (CE-IVD) folgt kurz nach der Einführung des Clean Cell Free DNA Kit (CE-IVD) im vergangenen November. Dies zeigt, dass CleanNA sich auf den Markt der Molekulardiagnostik konzentriert. Das Unternehmen plant die Einführung weiterer CE-IVD-Kits im kommenden Jahr.

Über CleanNA:

CleanNA ist ein niederländischer Hersteller von Nukleinsäure-Extraktionskits und -systemen, die auf einem einfachen Bind-Wash-Elute-Prinzip mit magnetischen Beads basieren. Das Qualitätsmanagementsystem des Unternehmens ist nach EN-ISO 13485 durch Bureau Veritas zertifiziert. Das Produktportfolio des Unternehmens umfasst Nukleinsäure-Extraktions- und Cleanup-Kits sowohl für RUO- als auch für diagnostische Verfahren. Durch die Verwendung von magnetischen Beads sind die Produkte ideal für den Einsatz in automatisierten Extraktionsverfahren geeignet.

