You.com kündigt an, dass es eine der wenigen neuen Standard-Browser-Optionen auf iOS 17.4 für Nutzer in der Europäischen Union ist, zusammen mit bedeutenden Updates für seine KI-gesteuerte mobile Browsing-App You.com AI Search and Browse.

Newly Revamped You.com AI Search and Browse App Now Available on iOS 17.4 in the European Union as Part of New Browser Choice Screen (Graphic: Business Wire)

Die heutige Aufnahme in den iOS Browser-Auswahlbildschirm unterstreicht die zunehmende weltweite Popularität von You.com und das Engagement, eine innovative KI-gestützte Websuche und Browsing-Erfahrung zu liefern, die von den Nutzern geliebt wird.

"Wir freuen uns, das neueste Update für unsere You.com AI Search and Browse App vorzustellen, die jetzt als Standardbrowser auf iOS 17.4 für Nutzer in der Europäischen Union verfügbar ist. Als einzige KI-Chat-native Browser-Option auf dem neuen EU-Browser-Auswahlbildschirm für iOS setzt You.com einen neuen Standard dafür, was ein Browser dank KI leisten kann", sagte Richard Socher, CEO von You.com.

Socher weiter: "Mit der Einführung von "Ask AI" und einem frischen, intuitiven App-Design aktualisieren wir nicht nur die Funktionen, sondern verbessern auch die Art und Weise, wie Sie online Informationen finden. You.com ist mehr als eine weitere Möglichkeit zum Suchen und Stöbern es ist ein KI-Assistent, der Sie produktiver, kreativer und außergewöhnlicher machen soll. Wir laden Sie ein, You.com zu Ihrem Standardbrowser zu machen, damit Sie auf intelligentere Weise Antworten finden."

Was ist neu:

Wir stellen Ihnen "Ask AI" vor: Tauchen Sie ein in die Zukunft der Suche mit unserer neuen Funktion "Ask AI", die KI-gestützte Antworten mit Zitaten für ein informativeres und vertrauenswürdigeres Sucherlebnis liefert.

Tauchen Sie ein in die Zukunft der Suche mit unserer neuen Funktion "Ask AI", die KI-gestützte Antworten mit Zitaten für ein informativeres und vertrauenswürdigeres Sucherlebnis liefert. Ein frisches, aktualisiertes Erlebnis: Genießen Sie eine übersichtlichere, intuitivere Benutzeroberfläche mit unserem aktualisierten App-Design, das die Navigation noch reibungsloser und angenehmer macht als je zuvor.

Genießen Sie eine übersichtlichere, intuitivere Benutzeroberfläche mit unserem aktualisierten App-Design, das die Navigation noch reibungsloser und angenehmer macht als je zuvor. Verbesserte mobile Homepage: Entdecken Sie, was gerade angesagt ist, mit einer verbesserten mobilen Startseite, die jetzt Vorschläge für Trends bietet und Sie mit den neuesten und relevantesten Inhalten informiert und beschäftigt.

Mit You.com können sich Benutzer vom endlosen Scrollen durch blaue Links und langweilige Websites verabschieden. Die Suche allein ist ineffizient für eine gründliche Recherche und ineffektiv bei der Beantwortung komplexer, mehrstufiger Fragen. You.com liefert sofortige, umfassende Antworten zu jedem Thema, ergänzt durch weiterführende Vorschläge zur Vertiefung des Themas, und ist eine konversationelle Suchmaschine, die auf modernster KI basiert.

You.com steigert die Effizienz der Informationssuche und bereichert die Qualität der Ergebnisse mit fortschrittlichen KI-Funktionen, die die Texterstellung, Inhaltszusammenfassung, Bilderstellung und mehr unterstützen. You.com zeichnet sich durch seine leistungsstarken KI-Modi aus, vom Recherchemodus, der Informationen aus mehreren Websites gleichzeitig durchsuchen und zusammenfassen kann, bis hin zum Genius-Modus, der komplexe Probleme in mehreren Schritten lösen kann.

Unabhängig davon, ob die Benutzer herkömmliche Suchmethoden oder die angereicherte, KI-gestützte Suche bevorzugen, bietet You.com eine nahtlose Verwaltung von Suchen, Chats und besuchten Websites mit einfachen Optionen zum Speichern oder Löschen des Verlaufs. Verlinkte Zitate ermöglichen es den Nutzern, Antworten zu überprüfen und Quellen zu vertiefen, um ein vertrauenswürdiges und umfassendes Surferlebnis zu gewährleisten.

You.com legt auch großen Wert auf den Datenschutz und bietet Funktionen zum Blockieren von Werbung, Popups und Tracking.

Laden Sie You.com noch heute kostenlos herunter und erleben Sie eine bessere Art zu suchen.

