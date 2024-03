Berlin - Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) will als erster Bundesminister die umstrittene Videoplattform Tiktok bespielen. "Wir dürfen einflussreiche soziale Medien nicht der AfD überlassen", sagte er dem Nachrichtenportal "T-Online".



Er werde versuchen, auf Tiktok "auch ein gutes Gegengewicht zur AfD bilden", so Lauterbach. "Über Tiktok erreicht man besonders junge Menschen sehr gut. Das Medium ist eine besondere Herausforderung, aber auch eine große Chance."



Die chinesische App gilt als Sicherheitsrisiko, auf Dienstgeräten der Ministerien ist sie untersagt. "Ich kenne mich mit Datensicherheit und Digitalisierung gut aus und treffe entsprechende Vorkehrungen", so Lauterbach. "Und ich werde definitiv kein Diensthandy dafür nutzen."



Interesse bei der jungen Zielgruppe will der Gesundheitsminister durch passende Sprache und Themen wecken. "Ich möchte jungen Leuten erklären, was wir eigentlich machen - und zwar in einer Sprache, die sie verstehen", kündigt Lauterbach an. Derzeit arbeite das Gesundheitsministerium daran, die Arbeitsbedingungen in der Pflege zu verbessern. "Das spricht natürlich junge Leute an, die sich für den Beruf interessieren oder dort bereits arbeiten. Oder Cannabis - das interessiert junge Leute brennend."



Die Gefahr, dass er Cannabis so für Kinder und Jugendliche attraktiver machen könnte, sieht der SPD-Politiker nicht. Er wolle auf Tiktok auf die Risiken für Kinder und Jugendliche hinweisen. "Ich bin Arzt, ich kenne die Gefahren - ich bin aber trotzdem auch für die Legalisierung", so Lauterbach. "Deswegen genieße ich eine gewisse Glaubwürdigkeit bei diesem Thema, auch bei der jungen Zielgruppe, und kann vor den Gefahren durch Cannabis bei Kindern und Jugendlichen warnen."

China Knaller 2024: Diese 5 Aktien sind echte Geheim-Tipps Der kostenfreie China-Report enthüllt gleich fünf Geheim-Tipps, die zu echten Outperformern werden könnten. Lesen Sie den kostenfreien Report und nutzen Sie die Chancen rechtzeitig! Hier klicken