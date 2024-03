SFS Group Schweiz AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis

SFS bleibt im Geschäftsjahr 2023 gut auf Kurs



07.03.2024 / 06:20 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Die SFS Group erzielte in einem schwierigen wirtschaftlichen Umfeld eine stabile Entwicklung. Mit einem Umsatz mit Dritten von CHF 3'090.8 Mio. und einer EBIT-Marge von 11.7% wurden die gesteckten finanziellen Ziele erreicht. Die hohen Investitionen zur Realisierung von Wachstumsprojekten erweisen sich als wertvoll und zielgerichtet. Im Bereich der Nachhaltigkeit konnte SFS weitere wichtige Fortschritte verzeichnen und ist hinsichtlich der Zielsetzungen in den Bereichen Aus- und Weiterbildung sowie Reduktion der CO 2 -Emissionen auf Kurs. Medien & Newsroom Zur vollständigen Medienmitteilung Zum Geschäftsbericht 2023

