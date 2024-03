DJ TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 07. März

=== *** 00:00 DE/DIW, Konjunkturprognose, Berlin *** 07:00 DE/Brenntag SE, Jahresergebnis und Geschäftsbericht (10:00 BI-PK) *** 07:00 DE/Deutsche Lufthansa AG, ausführliches Jahresergebnis (09:30 BI-PK) *** 07:00 DE/Merck KGaA, Jahresergebnis und Geschäftsbericht (10:00 BI-PK) 07:00 DE/Deutsche Pfandbriefbank AG, vorläufiges Jahresergebnis (09:30 BI-PK) 07:00 DE/Grenke AG, ausführliches Jahresergebnis (11:30 BI-PK) *** 07:25 IT/Telecom Italia SpA (TI), ausführliches Jahresergebnis *** 07:30 DE/Continental AG, Jahresergebnis (09:00 BI-PK) *** 07:30 DE/Gea Group AG, Jahresergebnis und Geschäftsbericht (09:30 PK) *** 07:30 DE/Hugo Boss AG, ausführliches Jahresergebnis (09:00 BI-PK; 11:00 Analystenkonferenz) *** 07:30 DE/Prosiebensat1 Media SE, ausführliches Ergebnis (11:30 BI-PK) 07:30 DE/Drägerwerk AG & Co KGaA, ausführliches Jahresergebnis (09:00 BI-PK) 07:30 DE/GFT Technologies SE, vorläufiges Jahresergebnis 07:35 DE/MLP SE, Jahresergebnis (10:00 BI-PK) *** 08:00 DE/Auftragseingang Januar saisonbereinigt PROGNOSE: -6,0% gg Vm zuvor: +8,9% gg Vm *** 09:00 CH/Währungsreserven Februar 09:00 DE/Bundesbauministerin Geywitz, Eröffnungsrede bei Vorkonferenz für den Wiederaufbau der Ukraine, Berlin *** 09:00 DE/Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung (DIW), Pk zu Konjunkturprognose 2024 und 2025, Berlin *** 13:00 DE/Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung Halle (IWH), Konjunkturprognose zum Frühjahr 2024, Halle *** 14:15 EU/EZB, Ergebnis der Ratssitzung Hauptrefinanzierungssatz PROGNOSE: 4,50% zuvor: 4,50% Einlagensatz PROGNOSE: 4,00% zuvor: 4,00% *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 217.000 zuvor: 215.000 *** 14:30 US/Handelsbilanz Januar PROGNOSE: -63,4 Mrd USD zuvor: -62,20 Mrd USD *** 14:30 US/Produktivität ex Agrar (2. Veröffentlichung) 4Q annualisiert PROGNOSE: +3,1% gg Vq 1. Veröff.: +3,2% gg Vq 3. Quartal: +4,9% gg Vq Lohnstückkosten PROGNOSE: +0,6% gg Vq 1. Veröff.: +0,5% gg Vq 3. Quartal: -1,1% gg Vq *** 14:45 EU/EZB, PK nach Ratssitzung und Stabsprojektion für Wachstum und Inflation in der Eurozone *** 16:00 US/Fed-Chairman Powell, Anhörung im Bankenausschuss des Senats *** 17:30 US/Cleveland-Fed-Päsidentin Mester, Rede für European Economics and Financial Center *** 18:00 FR/Vivendi SE, Jahresergebnis - US-Präsident Biden, State of the Union Address - USA/Bundeswirtschaftsminister Habeck, USA Reise *** - DE/Allianz SE, Geschäftsbericht ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

