Berlin - Bei der Lufthansa ist am frühen Donnerstagmorgen der von der Gewerkschaft Verdi angekündigte zweitägige Warnstreik des Bodenpersonals angelaufen.



Nachdem der Personenverkehr bei der Deutschen Bahn bereits seit 2 Uhr von der Lokführergewerkschaft GDL bestreikt wird, kommt es seit 4 Uhr somit auch im Flugverkehr zu massiven Einschränkungen. Nach Angaben der Lufthansa werden nur etwa zehn bis 20 Prozent des ursprünglichen Flugplans möglich sein.



Passagiere, die infolge des Streiks von Flugstreichungen betroffen sind, sollen digital informiert werden. Die Fluggesellschaft rief Passagiere auf, nur dann zum Flughafen zu kommen, wenn ihr Flug nicht annulliert worden ist, da aufgrund des Streiks die Umbuchungsschalter nicht besetzt sind.



Auch das Sicherheitspersonal im Flugbereich streikt am Donnerstag vielerorts, weshalb zum Beispiel am Frankfurter Flughafen den ganzen Tag kein Zustieg zu Flügen möglich ist. In Hamburg finden am Donnerstag wegen des Streiks der Beschäftigten der Luftsicherheitskontrolle keine Abflüge statt.

