1291 Die Schweizer Anlagestiftung / Schlagwort(e): Immobilien

Anlagegruppe Immobilien Schweiz - Erfolgreiche Fertigstellung und Vollvermietung des Mehrfamilienhauses «Ehden Parc» in Bussigny



07.03.2024 / 07:00 CET/CEST





1291 Die Schweizer Anlagestiftung hat die Liegenschaft «Ehden Parc» an der Rue du Parc 3a et 3b in Bussigny 2022 für die Anlagegruppe «Immobilien Schweiz» erworben. Der Bau konnte Ende 2023 erfolgreich abgeschlossen werden. Per Ende März 2024 können alle Wohnungen an die neuen Mieter übergeben werden. 1291 Die Schweizer Anlagestiftung hat die Liegenschaft «Ehden Parc» im Jahr 2022 als schlüsselfertiges Projekt erworben. Das fünfstöckige Mehrfamilienhaus liegt im Herzen von Bussigny, einer Gemeinde zwischen Morges und Lausanne, und besteht aus 21 Mietwohnungen und einer modularen Gewerbefläche von ca. 110 m2. Die Liegenschaft liegt in unmittelbarer Nähe von Schulen, Einkaufsmöglichkeiten und Arztpraxen und ist hervorragend an den öffentlichen Verkehr angebunden. Der Bahnhof liegt nur wenige Gehminuten entfernt. Für 2027 ist zudem eine direkte Tramlinienverbindung mit Lausanne geplant. Das Minergie-zertifizierte Mehrfamilienhaus ist mit Erdsonden und Wärmepumpe ausgestattet, die sowohl die Wärmeerzeugung als auch ein Free-Cooling ermöglichen. Zudem wird die Energieerzeugung durch PV-Anlagen mit ZEV (Zusammenschluss zum Eigenverbrauch) auf dem Dach ergänzt. Das Neubauprojekt bietet 5 Elektro-Ladestationen. Die Vorinstallation für einen weiteren Ausbau ist bereits vorgesehen. Es stehen verschiedene Wohnungstypen für Familien und Singles zur Verfügung, darunter auch vier Maisonette-Wohnungen. Alle Wohnungen sind modern und funktionell ausgestattet und überzeugen durch eine lichtdurchflutete Architektur. Daneben trumpft die neue Überbauung mit grosszügigen und individuell nutzbaren Aussenbereichen für die Bewohner. Der Ausbaustandard und die Materialisierung sind qualitativ hochstehend und sprechen somit eine modern ausgerichtete Mieterschaft an. Mit der Fertigstellung der Liegenschaft wird jährlich ein Mietertrag von rund CHF 0.7 Mio. erzielt und die Wohnquote im Portfolio kann auf 59% ausgebaut werden. Weiter kann mit der neuen Wohnliegenschaft das attraktive Immobilienportfolio der Anlagegruppe «Immobilien Schweiz» fokussiert und nachhaltig erweitert werden. Kontaktperson

Die 1291 Die Schweizer Anlagestiftung ist eine Anlagestiftung nach Schweizer Recht. Ihre Anlagegruppe «Immobilien Schweiz» investiert gesamtschweizerisch in ausgewählte Immobilien mit Wohn-, Büro-, Dienstleistungs-, Verkaufs- oder Gewerbenutzung, wobei der Fokus mit einer Zielallokation von mindestens 60% klar auf Wohnnutzung liegt. Die Anlagegruppe «Nachhaltige Immobilienprojekte Schweiz» legt den Investitionsfokus auf den Auf- und Ausbau eines diversifizierten nachhaltigen Immobilienportfolios von Neubauprojekten und Projektentwicklungen mit einem Wohnanteil von ebenfalls mindestens 60%. Alle Portfolioimmobilien sollen wesentliche Nachhaltigkeitsanforderungen erfüllen und damit einen langfristigen ESG-Beitrag leisten. Die Anlagestiftung ist in der Konferenz der Geschäftsführer von Anlagestiftungen (KGAST) vertreten und wird durch die Oberaufsichtskommission Berufliche Vorsorge (OAK BV) beaufsichtigt. Disclaimer

Diese Medienmitteilung stellt keinen Prospekt im Sinne des schweizerischen Finanzdienstleistungsgesetzes (FIDLEG) oder der Verordnung über die Anlagestiftungen (ASV) dar. Sie stellt weder ein Angebot noch eine Empfehlung zur Zeichnung oder Verkauf von Finanzinstrumenten oder Dienstleistungen dar, sondern dient ausschliesslich zu Informationszwecken. Diese Medienmitteilung kann Aussagen enthalten, die in die Zukunft gerichtet sind und mit Unsicherheiten und Risiken behaftet sein können. Der Leser muss sich daher bewusst sein, dass solche Aussagen von den zukünftigen tatsächlichen Ereignissen abweichen können. Wir weisen darauf hin, dass zudem die historische Performance keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance darstellt. Sämtliche auf die Zukunft bezogenen Aussagen beruhen auf Daten, die der 1291 Die Schweizer Anlagestiftung zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Medienmitteilung vorlagen. 1291 Die Schweizer Anlagestiftung übernimmt keinerlei Verpflichtung, zukunftsorientierte Aussagen zu einem späteren Zeitpunkt aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Ähnlichem zu aktualisieren. Entscheide zum Kauf oder zur Zeichnung neuer Ansprüche der Anlagegruppen der 1291 Die Schweizer Anlagestiftung sollten ausschliesslich aufgrund der relevanten Prospekte der Anlagegruppen erfolgen, die kostenlos bei der Anlagestiftung bezogen werden können. Diese Medienmitteilung ist nur für das Territorium der Schweiz bestimmt.



