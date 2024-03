Hamburg (ots) -Ab Donnerstag, 7. März, können sich Verlage aus Deutschland, Österreich und der Schweiz mit jeweils zwei Titeln am diesjährigen Wettbewerb beteiligen. Gesucht wird das beste in deutscher Sprache verfasste Sachbuch, das sich zukunftsrelevanten Fragen widmet. Das Erscheinungsdatum der eingereichten Bücher muss zwischen dem 16. Oktober 2023 und dem 15. Oktober 2024 liegen. Der mit 15.000 Euro dotierte NDR Sachbuchpreis wird bereits im 16. Jahr vergeben und ist eine der bedeutendsten Auszeichnungen des Genres.Relevanz, Originalität, Lesbarkeit und Nachhaltigkeit sind die entscheidenden Kriterien für die Nominierungskommission und die Jury: Ist ein Werk von hohem Gesprächswert? Vermittelt es einen Erkenntnisgewinn und überzeugt es einen weiten Leserkreis, indem es komplexe Themen klar und gut verständlich argumentiert? Und ist sein Beitrag zum gesellschaftlichen Diskurs darüber hinaus von nachhaltigem Wert?Katja Marx, NDR Programmdirektorin und Jury- Vorsitzende NDR Sachbuchpreis: "Gute Sachbücher sind wie Wegweiser: Die Welt wird unübersichtlicher und schneller, Sachbücher helfen bei der Orientierung. Sie bieten Übersicht, klären auf, vertiefen - und oft genug überraschen sie auch. So inspirieren sie uns beim Umgang mit Themen, die unsere Zukunft bestimmen. Der NDR Sachbuchpreis verschafft ihnen dabei Gehör. Ich freue mich auf vielfältige Einreichungen."Die Longlist für den NDR Sachbuchpreis wird Ende September, die Shortlist im Oktober bekanntgegeben. Verliehen wird die Auszeichnung am 7. November 2024 im Rahmen des Göttinger Literaturherbstes zusammen mit dem LifeScienceXplained des Göttinger Biotech-Unternehmens Sartorius. Der LifeScienceXplained zeichnet Kommunikator:innen aus, die die Funktionsweisen der Lebenswissenschaften einem breiten Publikum auf besonders verständliche, innovative und kreative Weise näherbringen und erklären und ist ebenfalls mit 15.000 Euro dotiert.Die Verleihung wird live auf NDR Kultur übertragen. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.ndr.de/ndrsachbuchpreis.Pressekontakt:Norddeutscher RundfunkUnternehmenskommunikationBettina BrinkerPresse und KommunikationMail: presse@ndr.dewww.twitter.com/NDRpresseOriginal-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6561/5729673