UnitedHealth, ein Gigant im US-Gesundheitswesen, kämpft mit den Folgen einer schweren Cyberattacke auf seine Tochtergesellschaft Change Healthcare, die für die Abwicklung von rund 50% aller medizinischen Abrechnungen in den Vereinigten Staaten verantwortlich ist. Durch den erheblichen Ransomware-Hack, der sich am 21. Februar ereignete, sind Krankenhäuser, Apotheken und Labore landesweit betroffen, die verzweifelt nach alternativen Bezahlsystemen suchen und vorübergehend die Kosten selbst tragen müssen. UnitedHealth gab bekannt, dass die Wiederherstellung der betroffenen Netze für Pharmazien bis Donnerstag weitestgehend erfolgt sei, mit der Zusage, die Mehrheit der elektronischen Gutscheine erneut verarbeiten zu können. Dennoch, die Rückkehr zum normalen Betrieb der medizinischen Netzwerke steht aus und verlangt mehr Zeit, was große Teile der Gesundheitsversorgung unter Druck [...]

Hier weiterlesen