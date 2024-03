Inmitten einer beispiellosen Reihe von Herausforderungen erlebt die Aktie des bekannten Elektroautobauers erneut Druck. Nachdem die Produktionsstätte außerhalb Berlins aufgrund eines vermuteten Brandanschlags ohne Strom blieb, musste die Fertigung dort vorübergehend eingestellt werden. Dieser Vorfall wird voraussichtlich empfindliche finanzielle Verluste nach sich ziehen, da bereits am ersten Tag der Unterbrechung Tausende von Fahrzeugen nicht fertiggestellt werden konnten. Der Elektroautohersteller kämpft zusätzlich mit der globalen Nachfrage nach Elektrofahrzeugen, die in Schlüsselmärkten - insbesondere China - trotz erheblicher Preissenkungen zu schwinden scheint. Diese Entwicklungen fallen in eine Phase, in der das Unternehmen sowohl die Produktion hochskalieren als auch die Fahrzeugkosten senken muss, um seine führende Position in der Anwendung künstlicher Intelligenz für reale Zwecke [...]

Hier weiterlesen