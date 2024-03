DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

CO2-SPEICHERUNG - In der Debatte um die unterirdische Speicherung von Kohlenstoffdioxid plädiert der Chef des Umweltbundesamtes (UBA), Dirk Messner, auch für Lagerstätten in Deutschland. "Ich fände es unredlich, wenn wir diesen Müll überwiegend exportieren und so anderen aufhalsen", sagte Messner der Süddeutschen Zeitung. "Wir sollten das handhaben wie bei anderen Abfällen auch: Also zuerst im eigenen Land entsorgen, auch wenn das unbequeme Diskussionen nach sich zieht." Erst vorige Woche hatte Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) eine Strategie für die Speicherung von Kohlenstoffdioxid vorgelegt, das so genannte "Carbon Capture and Storage" (CCS). (Süddeutsche Zeitung)

KONJUNKTUR - Nach den verschlechterten Wachstumsprognosen warnt der Präsident des Kieler Instituts für Weltwirtschaft Moritz Schularick vor neuen Konjunkturrisiken für deutsche Wirtschaft im Falle eines Wahlsiegs des früheren US-Präsidenten Donald Trump. "Mit einer Wiederwahl von Donald Trump als US-Präsident ginge uns zunächst einmal ein großes Stück an Stabilität verloren", sagte der IfW-Chef der Augsburger Allgemeinen. "Er will die heimischen Industrien vor ausländischer Konkurrenz schützen, und dieser Protektionismus würde vor allem der deutschen Exportwirtschaft schaden", warnte Schularick. (Augsburger Allgemeine)

RENTENPAKET - Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) verspricht, dass der Staat nicht mit Beitragsmitteln für die Rente spekuliert. "Mit dem Generationenkapital wird der Anstieg von Beiträgen gedämpft. Dabei ist es wichtig, dass die gesetzliche Rente eine garantierte Leistung ist, mit der nicht spekuliert wird", sagte Heil dem Tagesspiegel. Das Generationenkapital ist Teil des am Dienstag vorgestellten Rentenpakets II und soll als neue, kapitalgedeckte Säule die gesetzliche Rentenkasse entlasten. "Zudem ist klar geregelt: Für das Generationenkapital werden keine Beitragsmittel der Rentenversicherung genutzt, sondern Darlehen aus dem Bundeshaushalt und Eigenmittel des Bundes." (Tagesspiegel)

- Alle Angaben ohne Gewähr.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/cbr/brb

(END) Dow Jones Newswires

March 07, 2024 00:51 ET (05:51 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.