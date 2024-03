DJ Anlagegruppe Immobilien Schweiz - Erfolgreiche Fertigstellung und Vollvermietung des Mehrfamilienhauses «Ehden Parc» in Bussigny

1291 Die Schweizer Anlagestiftung / Schlagwort(e): Immobilien Anlagegruppe Immobilien Schweiz - Erfolgreiche Fertigstellung und Vollvermietung des Mehrfamilienhauses «Ehden Parc» in Bussigny 2024-03-07 / 07:00 CET/CEST =---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1291 Die Schweizer Anlagestiftung hat die Liegenschaft «Ehden Parc» an der Rue du Parc 3a et 3b in Bussigny 2022 für die Anlagegruppe «Immobilien Schweiz» erworben. Der Bau konnte Ende 2023 erfolgreich abgeschlossen werden. Per Ende März 2024 können alle Wohnungen an die neuen Mieter übergeben werden.

March 07, 2024 01:00 ET (06:00 GMT)