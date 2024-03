EQS-Ad-hoc: GFT Technologies SE / Schlagwort(e): Prognose

GFT Technologies SE gibt Ausblick für das Geschäftsjahr 2024 bekannt



07.03.2024 / 07:31 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

GFT Technologies SE gibt Ausblick für das Geschäftsjahr 2024 bekannt Stuttgart, 7. März 2024. Nach Abschluss der Planungen gibt die GFT Technologies SE (GFT) ihren Ausblick für das Geschäftsjahr 2024 bekannt. Demnach erwartet GFT ein Umsatzwachstum von 15% auf 920 Mio. € und einen Anstieg des bereinigten EBIT um 16% auf 85 Mio. €. Für das EBT wird ein Anstieg um 6% auf 72 Mio. € prognostiziert. Alle prognostizierten Werte verstehen sich inklusive der Beiträge der im Februar abgeschlossenen Akquisition der Sophos Solutions S.A.S. Der Ausblick für Umsatz und bereinigtes EBIT bewegt sich im Rahmen der Markterwartung. Die Prognose für das EBT beinhaltet akquisitionsbedingte Effekte aus der Sophos-Übernahme in Höhe von 9,5 Mio. € und liegt daher, trotz Steigerung im Vergleich zum Vorjahr, unter der Markterwartung. Nach vorläufiger Berechnung erzielte GFT im Geschäftsjahr 2023 einen Umsatzanstieg von 10% auf 801,74 Mio. € (2022: 730,14 Mio. €) und eine Steigerung des bereinigten EBIT um 9 % auf 73,33 Mio. € (67,48 Mio. €). Das EBT verbesserte sich trotz Belastungen durch Sondereffekte um 3% auf 68,0 Mio.€ (66,05 Mio. €). Erläuterungen zu den in dieser Ad-hoc Meldung verwendeten Finanzkennzahlen (EBT und bereinigtes EBIT) finden sich auf der GFT Internetseite unter www.gft.com/leistungskennzahlen . Kontakt:



Andreas Herzog

Head of Investor Relations & CSR Compliance

GFT Technologies SE

Schelmenwasenstraße 34

70567 Stuttgart

T +49 711 62042-383

Andreas.Herzog@gft.com

www.gft.com



