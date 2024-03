Emittent / Herausgeber: GBI Group / Schlagwort(e): Immobilien/Expansion

Die gefragte Wohnlage - nicht weit entfernt vom ebenfalls zum Bezirk Pankow gehörenden Stadtteil Prenzlauer Berg - bietet eine ideale urbane Struktur mit attraktiven Einkaufsmöglichkeiten und gastronomischer Vielfalt. Die in wenigen Gehminuten erreichbaren Haltestellen für U- und S- Bahn (Vinetastraße und Schönhauser Allee) sowie für die Tram (an der Wisbyer Straße) ermöglichen eine ideale Anbindung zum ÖPNV. Der Wisbyer Platz selbst - als Grünanlage mit Erholungsflächen und einem Spielplatz - ist ein weiterer wichtiger Beitrag für hohe Lebensqualität.

Trotz der herausfordernden Zeiten hat die GBI Group mit der Investition in Berlin-Pankow ein weiteres Grundstück erworben und wird seine Wohnstrategie gezielt umsetzen. "Die GBI will sich als einer der führenden Deutschland-Akteure im Residential-Segment etablieren", so Simon Behr: "Wie bei diesem Investment in Berlin-Pankow setzen wir dabei auf Immobilienentwicklungen in gefragten Lagen von Metropolregionen und die Integration der ESG-Kriterien." Der Geschäftsführer der GBI Group ergänzt: "Aktuell realisiert die GBI zahlreiche Großprojekte in ganz Deutschland." Im gesamten ersten Halbjahr 2024 werden unter anderem in Frankfurt, Hamburg und Nürnberg Bauvorhaben mit einem Bruttowert (Gross development value; GDV) von rund 250 Millionen Euro an neue Immobilieneigentümer übergeben.



Über die GBI Group:

Die GBI ist einer der führenden Immobilienentwickler, der sich auf geförderte und frei finanzierte Wohnungen, Serviced Apartments, Hotels, Studentenwohnungen, Mikro Apartments und Konzepte für Seniorenwohnen konzentriert. Die 2001 gegründete GBI hat alleine in den vergangenen fünf Jahren Immobilienprojekte in Deutschland und Österreich mit insgesamt 1,6 Milliarden Euro Investitionsvolumen realisiert. Dabei wurden über 7.500 Einheiten an Investoren übergeben. Weitere 1,3 Mrd. Umsatzvolumen (GDV) hat sich das Unternehmen für seine Development-Pipeline gesichert. Künftige Neubau-Projekte werden nach dem DGNB Gold Standard bzw. nach EH40-/QNG Anforderungen realisiert. In der zur GBI Group gehörenden GBI Capital werden die Bereiche Investmentmanagement, Fonds- und Assetmanagement sowie Fördermittelberatung gebündelt. Die GBI Capital hat in mehreren Fondsmandaten über 450 Millionen Euro Assets under Management. GBI ist ein Portfolio-Unternehmen von Henderson Park. http://www.gbi.ag

