Loomis, Sayles Company, ein globaler Vermögensverwalter mit einem verwalteten Vermögen von 335 Milliarden Dollar (Stand: 31. Dezember 2023), gab heute die Wahl von Pramila Agrawal, PhD, CFA, in seinen Vorstand mit Wirkung zum 5. März 2024 bekannt. Pramila ist Leiterin der Gruppe Custom Income Strategies (CIS) des Unternehmens und Portfoliomanagerin für spezialisierte festverzinsliche Mandate.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240306266177/de/

Pramila Agrawal, PhD, CFA (Photo: Business Wire)

"Wir freuen uns sehr, Pramila in unserem Führungsteam begrüßen zu dürfen", sagte Kevin Charleston, Chief Executive Officer und Vorstandsvorsitzender. "Ihre Erfahrung, ihr Scharfsinn und ihre Leidenschaft für die Entwicklung innovativer Lösungen für unsere Kunden werden uns bei der Positionierung von Loomis Sayles für zukünftiges Wachstum von großem Nutzen sein."

Pramila verfügt über 16 Jahre Erfahrung in der Investmentbranche und kam 2007 als Risikoanalystin für quantitatives Research zu Loomis Sayles. Später kam sie als Strategin zum Relative-Return-Team und wurde 2018 zur Portfoliomanagerin für die Buy Maintain-Strategien des Teams befördert. Seit 2019 leitet Pramila CIS, die maßgeschneiderte komplexe Portfolios für Kunden mit festverzinslichen Managed Accounts verwaltet. In dieser Funktion verwaltet sie gemeinsam mit den Investmentteams des Unternehmens Vermögenswerte und arbeitet mit den Kunden zusammen, um maßgeschneiderte Lösungen zu entwickeln. Pramila ist Co-Vorsitzende der Women@Work-Mitarbeitergruppe der Kanzlei.

Bevor sie zu Loomis Sayles kam, war Pramila in einer Forschungs- und Entwicklungsposition bei Metis Design tätig. Sie erwarb einen BA in Ingenieurwissenschaften am Birla Institute of Technology and Science, Pilani, in Indien und einen MSc und PhD in Robotik an der Vanderbilt University in Nashville, TN.

ÜBER LOOMIS SAYLES

Seit 1926 trägt Loomis, Sayles Company dazu bei, die Anlagebedürfnisse von institutionellen Kunden und Investmentfonds weltweit zu erfüllen. Die erfolgsorientierten Anleger des Unternehmens nutzen fundiertes eigenes Research und Risikoanalysen, um fundierte, umsichtige Entscheidungen zu treffen. Teams aus Portfoliomanagern, Strategen, Research-Analysten und Händlern arbeiten zusammen, um Marktsektoren zu bewerten und Anlagechancen zu identifizieren, wo auch immer sie liegen mögen, innerhalb traditioneller Anlageklassen oder unter einer Reihe von alternativen Anlagen. Loomis Sayles verfügt über die Ressourcen, den Weitblick und die Flexibilität, auf breiten und engen Märkten nach Werten zu suchen, um attraktive, risikobereinigte Renditen für seine Kunden zu erzielen. Diese reiche Tradition hat Loomis Sayles das Vertrauen und den Respekt von Kunden auf der ganzen Welt eingebracht, für die Loomis Sayles ein Vermögen von 335,2 Milliarden Dollar* (Stand: 31. Dezember 2023) verwaltet.

*Einschließlich der Vermögenswerte von Loomis, Sayles Co., LP, und Loomis Sayles Trust Company, LLC. (40,0 Milliarden Dollar für die Loomis Sayles Trust Company). Loomis Sayles Trust Company ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Loomis, Sayles Company, L.P.

MALR032656

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240306266177/de/

Contacts:

Kate Sheehan

(617) 960-4447

ksheehan@loomissayles.com