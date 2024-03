Der DAX ist am Mittwoch mit einem kleinen Plus von 0,1 Prozent auf 17.716,71 Zählern aus dem Handel gegangen. Zum Handelsstart am Donnerstag dürfte zunächst auch wenig Bewegung in den deutschen Leitindex kommen. Der Broker IG taxiert den DAX am Morgen 0,1 Prozent im Minus bei 17.707 Zählern.Im Blickfeld steht heute die Zinsentscheidung der der Europäischen Zentralbank EZB. Der Leitzins dürfte dabei wohl zum vierten Mal in Folge unverändert bleiben. Gehofft wird vielmehr auf mögliche Hinweise, wann ...

Den vollständigen Artikel lesen ...