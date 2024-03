Regula hat sein Document Reader SDK, eine umfassende Lösung für die Überprüfung von Identitätsdokumenten, durch die Einführung einer innovativen Reihe von Funktionen zur Erkennung von Echtheit im neuesten Update erheblich verbessert. Diese Funktionen wurden entwickelt, um die physische Präsenz von Dokumenten in Fernüberprüfungsumgebungen zu authentifizieren und sicherzustellen, dass es sich um echte Dokumente und nicht um digitale Imitationen oder Fotokopien handelt. Dieser Fortschritt reduziert das Risiko eines Identitätsdiebstahls erheblich.

Die Echtheitserkennung, sowohl für Personen als auch für ihre Ausweise, ist zu einem Eckpfeiler für einen sicheren Kunden-Onboarding-Prozess geworden. Dies ist besonders wichtig in Szenarien, in denen die Einreichung und Überprüfung von Dokumenten über das Internet erfolgt. Mit 65 der Unternehmen weltweit, die sich bei ihren Online-Identitätsprüfungs-Workflows auf digitale Dokumentenprüfungen verlassen, können robuste Maßnahmen zur Betrugsbekämpfung nicht überbewertet werden.

Als Reaktion auf diesen wachsenden Bedarf an zusätzlichem Schutz vor Betrug hat Regula ein Update für sein Regula Document Reader SDK veröffentlicht, eine umfassende Lösung für die zuverlässigste und sicherste Überprüfung von Identitätsdokumenten. Dank verbesserter neuronaler Netze ist das Erkennen und Analysieren eines Identitätsdokuments jetzt doppelt so schnell. Die Software ist jetzt in der Lage, dynamische Sicherheitsmerkmale zu überprüfen, die bisher nur in Vor-Ort-Szenarien überprüft werden konnten. Diese Kontrollen umfassen, sind aber nicht beschränkt auf:

Optisch variable Tinte (OVI), die je nach Betrachtungswinkel und Beleuchtung die Farbe ändert;

Lentikularbilder, wie Multiple Laser Image (MLI) und Dynaprint, die aus mehreren Ausgangsbildern bestehen, die je nach Betrachtungswinkel erscheinen;

Hologramme, die bei Änderung des Betrachtungswinkels und der Beleuchtung ein Bild im reflektierten Licht reflektieren und bilden.

Der aktualisierte Regula Document Reader SDK kann die Echtheit eines Ausweises durch Überprüfung solcher optisch variablen Merkmale zuverlässig validieren. Die Lösung verwendet fortschrittliche Algorithmen, um das Vorhandensein dieser Merkmale und Bilder in den Dokumenten sowie ihre genaue Position, ihren Inhalt und ihre Lebendigkeit (z. B. wechselnde Farben, Bilder usw.) auf der Grundlage einer bestimmten Dokumentvorlage zu analysieren. Alles, was ein Benutzer tun muss, ist, seinen Ausweis vor einer Smartphone-Kamera zu zeigen, und der Rest ist Technik. Dank der fortschrittlichen Erkennung der Dokumentenechtheit verhindert Regula Document Reader SDK wirksam Identitätsbetrug und andere Arten von Betrug, wie z. B. Angriffe mit gedruckten Fotos und Angriffe auf den Bildschirm.

Außerdem können alle client-seitigen Daten, die bei der Überprüfung der Gültigkeit und bei Verifizierungssitzungen abgerufen werden, sicher und verschlüsselt an den Server des Backend-Clients übertragen werden. Erfasste Dokumentenbilder, Sitzungsvideos, RFID-Sitzungsdaten, Daten zur Dokumentenechtheit und andere Verarbeitungsdaten können verwendet werden, um eine Verifizierungssitzung in einer vertrauenswürdigen Umgebung des Kunden erneut zu verarbeiten. Dieser "Zero-Trust-to-Mobile"-Ansatz fügt dem Verifizierungsprozess eine wichtige Ebene der Vertrauenswürdigkeit hinzu, da er sicherstellt, dass keine Daten von Betrügern manipuliert werden, während sie von mobilen Geräten übertragen werden.

"Heute genügen 15 Dollar, um einen KI-generierte Ausweis zu erhalten - ein goldenes Ticket für illegale Bank- und Krypto-Geschäfte und die Umgehung von Anti-Geldwäsche-Protokollen. Inmitten dieses digitalen Wilden Westens war die Notwendigkeit von Prüfungen der Dokumentenechtheit noch nie so wichtig wie heute. Sie dienen als wichtige Maßnahme zur Betrugsbekämpfung, um Identitätsdiebstahl und Dokumentenmanipulationen zu verhindern. Indem Sie sicherstellen, dass beim Onboarding ein echtes Dokument vorgelegt wird, können Sie den Verifizierungsprozess erheblich verbessern, um zu beweisen, dass es sich um ein echtes Dokument handelt und nicht um eine Fälschung oder eine digitale Replik. Deshalb hören wir nie auf zu forschen und die Funktionalität des Regula Document Reader SDK zu verbessern", sagt Ihar Kliashchou, Chief Technology Officer bei Regula.

Über Regula

Mit unserer mehr als 30-jährigen Erfahrung in der forensischen Forschung und der weltweit größten Bibliothek von Dokumentenvorlagen entwickeln wir bahnbrechende Technologien zur Überprüfung von Dokumenten und biometrischen Daten. Unsere Hardware- und Softwarelösungen ermöglichen es mehr als 1.000 Organisationen und 80 Grenzkontrollbehörden weltweit, ihren Kunden einen erstklassigen Service zu bieten, ohne Kompromisse bei der Sicherheit oder Geschwindigkeit einzugehen.

Regula wurde im Gartner® Market Guide for Identity Verification 2023 zu einem repräsentativen Anbieter ernannt.

