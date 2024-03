DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

FEIERTAGSHINWEIS

FREITAG: In Russland bleiben die Börsen wegen des Feiertages "Internationaler Frauentag" geschlossen.

TAGESTHEMA

Die Europäische Zentralbank (EZB) ist weiterhin auf dem Weg zu einer ersten Zinssenkung - aktuell wird es aber keine geben. Soviel ist sicher, mehr aber auch nicht. Volkswirte erwarten von der EZB am Donnerstag, dass nicht nur die Zinsen, sondern auch die Wertpapierkaufprogramme unverändert bleiben. Zeitgleich werden neue Stabsprojektionen zu Inflation und Wachstum veröffentlicht - zumindest die für 2024 dürften niedriger als zuletzt ausfallen. Mit besonderer Spannung warten Analysten auf die Pressekonferenz von EZB-Präsidentin Christine Lagarde, die um 14.45 Uhr beginnt. Alle 44 von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte erwarten, dass der Satz für Bankeinlagen bei der EZB bei 4,00 Prozent bleiben wird, der Hauptrefinanzierungssatz bei 4,50 Prozent und der Spitzenrefinanzierungssatz bei 4,75 Prozent. Eine erste Zinssenkung um 25 Basispunkte prognostizieren die Experten weit überwiegend für Juni. Bis September und Dezember soll dann jeweils ein weiterer Zinsschritt von 25 Basispunkten folgen. Manche Analysten erwarten, dass die EZB gewisse Anpassungen an ihrem Statement vornehmen wird, um ihre Bereitschaft zu Zinssenkungen am Juni zu signalisieren, andere nehmen an, dass Lagarde einen entsprechenden Wink geben wird.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

GEA GROUP

Nachfolgend eine Auswertung der Konsensprognosen für das vierte Quartal (Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro, Marge in Prozent, Bilanzierung nach IFRS):

PROG PROG PROG 4. QUARTAL 2023 4Q23 ggVj Zahl 4Q22 Auftragseingang 1.251 -8% 10 1.360 Umsatz 1.456 +3% 14 1.414 EBITDA* 205 -1% 14 208 EBITDA-Marge* 14,1 -- 14 14,7 Ergebnis nach Steuern/Dritten 104 -29% 8 146 Ergebnis je Aktie 0,56 -33% 14 0,83 * vor Restrukturierungsaufwand

Weitere Termine:

07:25 IT/Telecom Italia SpA (TI), ausführliches Jahresergebnis

07:30 DE/Continental AG, Jahresergebnis (09:00 BI-PK)

07:30 DE/Gea Group AG, Jahresergebnis und Geschäftsbericht (09:30 PK)

07:30 DE/Hugo Boss AG, ausführliches Jahresergebnis (09:00 BI-PK; 11:00 Analystenkonferenz)

07:30 DE/Prosiebensat1 Media SE, ausführliches Ergebnis (11:30 BI-PK)

07:30 DE/Drägerwerk AG & Co KGaA, ausführliches Jahresergebnis (09:00 BI-PK)

07:30 DE/GFT Technologies SE, vorläufiges Jahresergebnis

07:35 DE/MLP SE, Jahresergebnis (10:00 BI-PK)

18:00 FR/Vivendi SE, Jahresergebnis

Mögliche vorgezogene Termine - auf Basis des Vorjahres geschätzt:

- DE/LEG Immobilien SE, vorläufiges Jahresergebnis

- DE/Stratec SE, vorläufiges Jahresergebnis

DIVIDENDENABSCHLAG

HSBC 0,31 US-Dollar Novartis 3,30 Franken Rio Tinto 2,0377 Pfund

AUSBLICK KONJUNKTUR

- DE 08:00 Auftragseingang Januar saisonbereinigt PROGNOSE: -6,0% gg Vm zuvor: +8,9% gg Vm - EU 14:15 EZB, Ergebnis der Ratssitzung Hauptrefinanzierungssatz PROGNOSE: 4,50% zuvor: 4,50% Einlagensatz PROGNOSE: 4,00% zuvor: 4,00% - US 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 217.000 zuvor: 215.000 14:30 Handelsbilanz Januar PROGNOSE: -63,4 Mrd USD zuvor: -62,20 Mrd USD 14:30 Produktivität ex Agrar (2. Veröffentlichung) 4Q annualisiert PROGNOSE: +3,1% gg Vq 1. Veröff.: +3,2% gg Vq 3. Quartal: +4,9% gg Vq Lohnstückkosten PROGNOSE: +0,6% gg Vq 1. Veröff.: +0,5% gg Vq 3. Quartal: -1,1% gg Vq

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- DAX-Future 17.720,00 -0,1% E-Mini-Future S&P-500 5.104,75 -0,1% E-Mini-Future Nsdq-100 17.989,75 -0,3% Nikkei-225 39.598,71 -1,2% Schanghai-Composite 3.032,88 -0,2% Hang-Seng-Index 16.273,12 -1,0% +/- Ticks Bund -Future 133,10% -2 Mittwoch: INDEX Schluss +/- DAX 17.716,71 +0,1% DAX-Future 17.740,00 +0,2% XDAX 17.717,90 +0,2% MDAX 26.159,91 +0,6% TecDAX 3.448,79 +0,7% EuroStoxx50 4.915,49 +0,5% Stoxx50 4.316,16 +0,3% Dow-Jones 38.661,05 +0,2% S&P-500-Index 5.104,76 +0,5% Nasdaq-Comp. 16.031,54 +0,6% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 133,50% -12

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Die Börsen dürften wenig verändert in den Handel starten. Der Höhepunkt des Tages ist die geldpolitische Entscheidung der EZB am Nachmittag. Im Fokus steht der geldpolitische Ausblick. "Wann der erste Zinsschritt kommt, hängt vom Kräfteverhältnis zwischen Falken und Tauben im EZB-Rat ab", so die Commerzbank. Die japanische Notenbank hat derweil mitgeteilt, dass über eine Revision der Steuerung der Zinskurve erst entschieden werde, wenn ein nachhaltiges Erreichen des Inflationsziels in Sicht sei. Am Nachmittag dürfte die erneute Anhörung von Fed-Chairman Jerome Powell vor dem Bankenausschuss des US-Senats kaum für Akzente sorgen. Die Erfahrung zeigt, dass die Rede einen Tag nach der Anhörung vor dem US-Repräsentantenhaus selten Impulse liefert. Daneben gibt es eine Flut an Unternehmensergebnissen zu verarbeiten.

Rückblick: Etwas fester - Im Vorfeld der EZB-Sitzung ist das Geschäft ereignislos verlaufen. Es wurde erwartet, dass die EZB das Zinsniveau bestätigen wird. Dennoch war die Kaufneigung nicht sehr ausgeprägt. Die Anhörung von US-Notenbankpräsident Jerome Powell setzte keine Akzente. Die hohen Beschäftigungs- und Inflationszahlen von Januar hätten nichts an der Erwartung der Fed geändert, dass Zinssenkungen im Verlauf dieses Jahres angemessen sein dürften, hieß es. Die Bekanntgabe der ADP-Daten aus den USA blieb ebenfalls folgenlos. Scor (+8,2%) verzeichnete starke Viertquartalsergebnisse. Diese wurde durch das Sach- und Unfallsegment angetrieben, wie Citi anmerkte. Trotz besserer Viertquartalszahlen gaben Pirelli um 3,5 Prozent nach. Anleger störten sich am Ausblick. Citi stufte diesen als konservativ ein.

DAX/MDAX/SDAX/TECDAX

Gut behauptet - Im DAX verhinderte das deutliche Minus bei Deutsche Post (-6,3%) ein stärkeres Plus. Die Papiere fielen auf den tiefsten Stand seit November. "Zahlen und Ausblick sind relativ schwach", so ein Marktteilnehmer. Positiv wurden die Geschäftszahlen von Symrise aufgenommen (+6,6%). Die Aktie von Bayer schloss 2,7 Prozent fester. Der Konzern hatte einen Prozess um vermeintliche Krebsrisiken seines Unkrautvernichtungsmittels Roundup gewonnen. Encavis machten kurz vor Handelsschluss einen Sprung nach oben und schlossen 18,1 Prozent fester - laut Angaben aus dem Handel soll sich KKR in Übernahmegesprächen befinden.

XETRA-NACHBÖRSE

In einem nachrichtenarmen Umfeld haben sich die Kurse meist kaum verändert gezeigt. Encavis-Aktien behaupteten die kräftigen Kursgewinne von etwa 18 Prozent, die die Aktie kurz vor Ende des Xetra-Handels in Reaktion auf Medienberichte eingefahren hatte, wonach KKR an dem Solarparkbetreiber interessiert sei. Am Abend bestätigte Encavis, dass es Gespräche gebe, die sich allerdings noch in einem frühen Stadium befänden.

USA - AKTIEN

Etwas fester - Etwas Unterstützung erhielten die Aktienkurse von US-Notenbankchef Jerome Powell. Er stellte Zinssenkungen im Verlauf des Jahres in Aussicht. Der Konjunkturbericht "Beige Book" der Fed gab dem Markt keine Impulse. Der ADP-Arbeitsmarktbericht fiel etwas schwächer als gedacht aus und stützte die Zinssenkungsfantasie. Das galt auch für die ebenfalls stark beachteten Jolts-Daten zu den Stellenangeboten. Apple verloren weitere 0,6 Prozent - erneut belastet von negativen Nachrichten des Vortags. Neben der EU-Strafe war auch der iPhone-Absatz in China eingebrochen. Foot Locker knickten um fast 30 Prozent ein. Der Sportartikeleinzelhändler verzeichnete bessere Geschäftszahlen als erwartet, enttäuschte jedoch mit Gewinnprognose. Bei Tesla (-2,3%) belastete die Meldung, dass der Autobauer BYD den Preiskampf auf dem chinesischen Automobilmarkt weiter anheizt und sein günstigstes E-Fahrzeug noch billiger anbietet. Für Crowdstrike ging es nach Vorlage starker Zahlen um 10,8 Prozent nach oben. Ein Auftrag der US-Armee verhalf der Aktie von Palantir Technologies zu einem Sprung von fast 10 Prozent.

USA - ANLEIHEN

US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,56 +0,3 4,55 13,7 5 Jahre 4,11 -0,1 4,11 11,3 7 Jahre 4,12 -4,3 4,16 15,0 10 Jahre 4,11 -4,5 4,15 22,6 30 Jahre 4,24 -5,2 4,29 27,1

Die Renditen fielen, nachdem Fed-Chef Jerome Powell die Möglichkeit von Zinssenkungen im laufenden Jahr ins Spiel gebracht hatte. Auch die schwächeren US-Arbeitsmarktdaten stützten die Notierungen.

