DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

TAGESTHEMA

Chinas Exporte sind im Zeitraum Januar/Februar um 7,1 Prozent gestiegen. Der Anstieg übertraf die Erwartung von 3,0 Prozent deutlich. Die Einfuhren stiegen um 3,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Hier lag die Prognose bei 2,2 Prozent. In den ersten beiden Monaten des Jahres erreichte der Handelsüberschuss Chinas 125,16 Milliarden Dollar.

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 217.000 zuvor: 215.000 Handelsbilanz Januar PROGNOSE: -63,4 Mrd USD zuvor: -62,20 Mrd USD Produktivität ex Agrar (2. Veröffentlichung) 4Q annualisiert PROGNOSE: +3,1% gg Vq 1. Veröff.: +3,2% gg Vq 3. Quartal: +4,9% gg Vq Lohnstückkosten PROGNOSE: +0,6% gg Vq 1. Veröff.: +0,5% gg Vq 3. Quartal: -1,1% gg Vq

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % E-Mini-Future S&P-500 5.101,50 -0,2% E-Mini-Future Nasdaq-100 17.971,75 -0,4% Nikkei-225 39.598,71 -1,2% Hang-Seng-Index 16.250,20 -1,1% Kospi 2.667,70 +1,0% Schanghai-Composite 3.027,82 -0,4% S&P/ASX 200 7.763,70 +0,4%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Uneinheitlich - Stärkere Ausschläge zeigt der japanische Markt: Nach einer festeren Eröffnung hat der Nikkei deutlich ins Minus gedreht und kann die 40.000er Marke nicht mehr verteidigen. Grund sind Zinserhöhungsspekulationen. Die japanische Notenbank ist optimistisch, dass die Inflation nachhaltig anzieht und das Ziel der Bank of Japan erreicht. Die japanische Notenbank werde entscheiden, ob sie die Steuerung der Zinskurve revidieren sollte, wenn ein nachhaltiges Erreichen des Inflationsziels in Sicht ist, sagte Notenbanker Junko Nakagawa. Die Aussagen treiben auch den Yen nach oben. Darunter leiden unter anderem die Autoaktien mit deutlichen Kurseinbußen. Die Börsen in China zeigen sich wenig verändert - trotz stärker als erwartet ausgefallener Außenhandelszahlen. Diese stützten den Aktienmarkt in Sydney, weil China für Australien das wichtigste Abnehmerland ist. Die beiden Rohstoffschwergewichte BHP und Rio Tinto werden allerdings ex-Dividende gehandelt und liegen im Minus. Fortescue verteuern sich um 1,2 Prozent, South 32 um 0,7 Prozent. Erneut steil nach oben geht es derweil in Hongkong mit JD.Com, die mit einem Aktienrückkaufprogramm weitere 7 Prozent gewinnen.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 38.661,05 +0,2% 75,86 +2,6% S&P-500 5.104,76 +0,5% 26,11 +7,0% Nasdaq-Comp. 16.031,54 +0,6% 91,96 +6,8% Nasdaq-100 18.017,58 +0,7% 119,71 +7,1% Mittwoch Dienstag Umsatz NYSE (Aktien) 1,02 Mrd 1,00 Mrd Gewinner 1.992 1.188 Verlierer 826 1.638 unverändert 102 86

Etwas fester - Etwas Unterstützung erhielten die Aktienkurse vom Auftritt des US-Notenbank-Chairman Jerome Powell vor dem Finanzdienstleistungsausschuss des US-Repräsentantenhauses. Demnach dürften Zinssenkungen im Verlauf des Jahres angemessen sein, zuvor wolle man aber mehr Sicherheit, dass die Inflation sinke. Schon vor dem Handelsbeginn war der ADP-Arbeitsmarktbericht für Februar beim Stellenplus leicht unter der Prognose ausgefallen, was der für Zinssenkungen sprach und damit ebenfalls stützte. Der Konjunkturbericht "Beige Book" der Fed gab dem Markt keine Impulse. Die Apple-Aktie verlor 0,6 Prozent, weiter belastet von der EU-Strafe von mehr als 1,8 Milliarden Euro und Meldungen über einen sinkenden iPhone-Absatz in China zu Beginn des Jahres. Foot Locker knickten um fast 30 Prozent ein, nachdem der Gewinnausblick unter Erwarten ausgefallen war. Bei Tesla (-2,3%) belastete, dass der chinesische Autobauer BYD den Preiskampf auf dem chinesischen Automobilmarkt weiter anheizt. Für Crowdstrike ging es nach Vorlage starker Zahlen um 10,8 Prozent nach oben. Ein Auftrag der US-Armee verhalf der Aktie von Palantir Technologies zu einem Sprung von fast 10 Prozent.

US-ANLEIHEN

US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,56 +0,3 4,55 13,7 5 Jahre 4,11 -0,1 4,11 11,3 7 Jahre 4,12 -4,3 4,16 15,0 10 Jahre 4,11 -4,5 4,15 22,6 30 Jahre 4,24 -5,2 4,29 27,1

Die Renditen der US-Anleihen fielen, nachdem Fed-Chef Powell die Möglichkeit von Zinssenkungen im laufenden Jahr ins Spiel gebracht hatte und auch nachdem der ADP-Arbeitsmarktbericht ein unter Erwarten ausgefallenes Stellenplus gezeigt hatte.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 9:27 % YTD EUR/USD 1,0901 +0,0% 1,0898 1,0861 -1,3% EUR/JPY 161,62 -0,7% 162,75 162,43 +3,9% EUR/GBP 0,8558 -0,0% 0,8559 0,8546 -1,3% GBP/USD 1,2739 +0,0% 1,2733 1,2709 +0,1% USD/JPY 148,28 -0,7% 149,33 149,56 +5,2% USD/KRW 1.330,81 +0,0% 1.330,53 1.336,02 +2,5% USD/CNY 7,1984 +1,4% 7,1003 7,1991 +1,4% USD/CNH 7,2102 +0,0% 7,2094 7,2129 +1,2% USD/HKD 7,8196 -0,1% 7,8244 7,8233 +0,1% AUD/USD 0,6584 +0,3% 0,6562 0,6517 -3,3% NZD/USD 0,6146 +0,3% 0,6129 0,6095 -2,8% Bitcoin BTC/USD 65.920,51 -0,2% 66.072,91 66.169,39 +51,4%

Der Dollar zeigte sich mit den Powell-Aussagen und den darauf sinkenden US-Marktzinsen leichter. Der Dollarindex verlor 0,4 Prozent. Der Euro stieg zeitweise über 1,09 Dollar. Der Kanada-Dollar zog zu seinem US-Pendant um 0,7 Prozent an, nachdem die kanadische Notenbank ihren Leitzins auf dem aktuellen Niveau bestätigt und sich falkenhafter als erwartet geäußert hatte. Der Yen zieht deutlicher an, nachdem ein japanischer Notenbanker mit Aussagen über die Inflationsentwicklung Spekulationen über eine Änderung der derzeit noch ultralockeren Geldpolitik geschürt hat.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL / GAS

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 79,24 79,13 +0,1% +0,11 +9,5% Brent/ICE 83,03 82,96 +0,1% +0,07 +8,2%

Die Ölpreise holten die Vortagesverluste wieder auf. Das Barrel US-Rohöl der Sorte WTI verteuerte sich um 1,3 Prozent. Die Preise stiegen wegen Anzeichen einer Angebotsverknappung und der verlängerten Fördermengenkürzungen der Opec+, die sich langsam auf dem Markt durchsetzen, wie es hieß. Dass die Rohölvorräte der USA in der vergangenen Woche etwas stärker gestiegen waren als angenommen, belastete nicht, zumal die Benzinbestände überraschend deutlich gesunken waren.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.154,54 2.148,20 +0,3% +6,34 +4,5% Silber (Spot) 24,05 24,18 -0,5% -0,12 +1,2% Platin (Spot) 908,70 911,50 -0,3% -2,80 -8,4% Kupfer-Future 3,88 3,88 +0,1% +0,01 -0,7% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Das Gold profitierte von den sinkenden Marktzinsen und dem nachgebenden Dollar. Der Preis für die Feinunze stieg um 0,8 Prozent auf ein Rekordhoch von 2.145 Dollar und steigt am Donnerstag im asiatischen Handel weiter.

MELDUNGEN SEIT MITTWOCH 20.00 UHR

JAPAN - Geldpolitik

Nach Einschätzung von Junko Nakagawa, Mitglied des Direktoriums der Bank of Japan (BoJ), macht die japanische Wirtschaft, gestützt von solidem Lohnwachstum, stetige Fortschritte in Richtung des Inflationsziels. Die BoJ werde entscheiden, ob sie die Steuerung der Zinskurve revidieren sollte, wenn ein nachhaltiges Erreichen des Inflationsziels in Sicht ist, so Nakagawa.

USA - Konjunktur

Die wirtschaftliche Aktivität in den USA hat laut dem "Beige Book" der US-Notenbank seit Anfang Januar leicht zugelegt. Die Ausgaben der Konsumenten ließen demnach aber nach, unter anderem wurde eine höhere Preisempfindlichkeit verzeichnet. Im produzierenden Sektor war die Aktivität weitgehend unverändert, die Lieferketten normalisierten sich weiter.

USA - Politik

Der Oberste Gerichtshof der USA befasst sich Ende April mit der Frage, ob Donald Trump als Ex-Präsident vor Strafverfolgung immun ist. Der Supreme Court hatte Ende Februar zugestimmt, den Fall zu prüfen, und Anhörungen für die Woche ab dem 22. April angesetzt. Damit liegt ein ursprünglich für den 4. März angesetzter Prozess gegen Trump wegen Wahlmanipulation vorerst auf Eis: Die Richter setzten das Verfahren aus, bis die Frage der Immunität geklärt ist.

