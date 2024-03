Die Uniqa Insurance Group AG hat die verrechneten Prämien, inklusive der Sparanteile der fonds- und der indexgebundenen Lebensversicherung, in 2023 um 9,7 Prozent auf 7.185,6 Mio. Euro steigern können. Das Wachstum basiere auf Neugeschäft sowie der Indexierung, wie Uniqa Vorstand Kurzt Svoboda in einem Video-Statment erklärt. Die versicherungstechnischen Aufwendungen der Uniqa Group erhöhten sich 2023 um 11,5 Prozent auf 5.291,0 Mio. Euro (2022: 4.744,5 Mio. Euro). Hinsichtlich Unwetterschäden war 2023 eines der schlimmsten Jahre der vergangenen 20 Jahre. Das Ergebnis vor Steuern verbesserte sich auf 426,4 Mio. Euro (2022: 421,7, Mio. Euro nach IFRS 4). Einen besonders positiven Beitrag dazu leistet das internationale Geschäft, in dem Russland ...

Den vollständigen Artikel lesen ...