Die Aktie von Rheinmetall ist weiterhin nicht zu bremsen. Am Mittwoch hat sie bei 441,10 Euro erneut einen neuen Rekordstand erreichen können. Im DAX bleibt das Papier der unangefochtene Performance-Spitzenreiter. Im Monatsvergleich rangiert die Aktie mit einem Plus von 29,6 Prozent auf Platz eins vor Daimler Truck mit plus 26,2 Prozent und Mercedes-Benz mit plus 13,9 Prozent.Und auch im Ein-Jahresvergleich hat Rheinmetall klar die Nase vorn. Hier liegt das Kursplus derzeit bei 68,0 Prozent. Auf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...