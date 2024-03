NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Brenntag nach Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Das berichtete bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) des Chemikalienhändlers liege über seiner Prognose, aber knapp unter der Konsensschätzung, schrieb Analyst Chris Counihan in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Mit Blick auf die Zielspanne für den operativen Gewinn (bereinigtes Ebita) 2024 liege seine Erwartung eher am unteren Ende. Ein neues Aktienrückkaufprogamm habe Brenntag nicht angekündigt. Die Aktie dürfte ein wenig unter Druck geraten, glaubt der Experte./gl/edh



ISIN: DE000A1DAHH0