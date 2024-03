Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/5456/ Bernhard Tollay ist Geschäftsführer der Merkur Tochter Metis Invest, grosser Corporate Bonds Fan und ehemaliger Trainingspartner von Tischtennis-Star Ding Yi. Wir reden über ein Studium der Wirtschaftsinformatik an der Uni Wien, einen Finance MBA in Krems sowie Early Stationen bei der Generali im IT Bereich und der heutigen Valida im Veranlagungsbereich. Im Jahr 2009 wechselte Bernhard zur Merkur Versicherung und ist seit 2015 GF der Tochter Metis Invest, spezialisiert auf Corporate Bonds mit Zusatzfacette Primärmarkt. Themen sind am 98. Geburtstag von Alan Greenspan auch Demut, Solvency II, Lehman, 2022, Fonds Kongress, EZB-Politik, Real-Money-Frage im Vorstellungsgespräch, Optionen, die Frage DAX oder ATX ...

