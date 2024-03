Am deutschen Aktienmarkt hat am Mittwoch weitestgehend Lustlosigkeit vorgeherrscht. Der DAX pendelte den Tag über in einer engen Handelsspanne, um am Ende mit einem Miniplus von 18 Pünktchen bei 17.716 zu schließen. Am Donnerstag gibt es Zahlen von Brenntag, Continental und Merck zu verarbeiten sowie die Nachwirkungen des Bayer-Kapitalmarkttags.

Den vollständigen Artikel lesen ...