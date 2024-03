Nvidia ist weiterhin der Heilige Gral der Anleger. Am Mittwoch ging die Aktie des KI-Chipherstellers mit einem Plus von 3,2 Prozent aus dem Handel - zwischenzeitlich kratzte der Titel an der 900-Dollar-Marke. Den Höhenflug haben zwei Top-Manager von Nvidia für Gewinnmitnahmen genutzt. Eine gute Idee?Tench Coxe, ehemaliger geschäftsführender Direktor der Risikokapitalfirma Sutter Hill Ventures und seit 1993 im Vorstand von Nvidia, hat am Dienstag 200.000 Aktien im Gesamtwert von 170 Millionen Dollar ...

