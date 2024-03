Visa Inc. und The Western Union Company haben ihre bestehende Partnerschaft mit einem Siebenjahresvertrag erweitert, um die Effizienz und Verfügbarkeit von grenzüberschreitenden Geldtransfers und finanziellen Dienstleistungen weltweit zu steigern. Im Rahmen des Abkommens wird es Kunden von Western Union in 40 Ländern möglich sein, Geld an berechtigte Visa-Karten und Bankkonten ihrer Freunde und Familie in fünf wichtigen Regionen zu senden. Zu diesen Gebieten gehören zahlreiche Länder, darunter Brasilien, Kanada, Ägypten, Indien, Mexiko und das Vereinigte Königreich. Diese Partnerschaft zielt darauf ab, schnelle und effiziente Lösungen für grenzüberschreitende Zahlungen zu bieten und setzt auf Visas globale Reichweite sowie die digitalen Fähigkeiten von Western Union. Als Teil der Erweiterung werden auch [...]

