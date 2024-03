EQS-News: Kirchhoff Consult GmbH / Schlagwort(e): Studie/Studienergebnisse

DREI VIERTEL DER MDAX-UNTERNEHMEN SETZEN AUF LINKEDIN IN DER FINANZKOMMUNIKATION



07.03.2024 / 09:09 CET/CEST

DREI VIERTEL DER MDAX-UNTERNEHMEN SETZEN AUF LINKEDIN IN DER FINANZKOMMUNIKATION 24 % der MDAX-Unternehmen haben keine Inhalte zur Veröffentlichung der Quartalszahlen Q3 2023 auf LinkedIn gepostet.

Die durchschnittliche Zahl der Reaktionen auf die Posts beträgt knapp 300.

37 % der Unternehmen veröffentlichten ein Video zum LinkedIn Beitrag.

Die Unternehmen mit den meisten Followern erhalten nicht die meisten Likes und Reaktionen. Hamburg, 7. MÄRZ 2024 - Die Hamburger Agentur für Finanz- und Unternehmenskommunikation Kirchhoff Consult hat erstmals die Kommunikation der 50 MDAX-Unternehmen zu den Quartalsergebnissen auf LinkedIn untersucht. Gemeinsam mit der Digitalen Investor Relations Beratung junicorn Consulting wurden die Posts zu den Ergebnissen des dritten Quartals 2023 analysiert. Im Rahmen der Studie wurden die Beiträge der Unternehmensaccounts nach Format, Inhalt und Reaktionen ausgewertet.



Jens Hecht, CFA, Managing Partner von Kirchhoff Consult: "Unsere Auswertung verdeutlicht den wachsenden Stellenwert von LinkedIn für Investor-Relations-Abteilungen. Trotzdem nutzen viele Unternehmen die Möglichkeiten der digitalen Kommunikation noch nicht. Das Fehlen von Beiträgen zu wichtigen Ereignissen wie Geschäftszahlen auf LinkedIn von jedem vierten MDAX-Unternehmen zeigt deutliches kommunikatives Potenzial."



Julia Stoetzel, Gründerin und CEO von junicorn Consulting: "Eine effektive Nutzung der LinkedIn Plattform kann nicht nur Investoren ansprechen, sondern auch das Unternehmensimage stärken. Es ist entscheidend, diese Potenziale zu erkennen und die digitale IR-Kommunikation entsprechend anzupassen, um die Equity Story eines Unternehmens einem breiten Publikum zugänglich zu machen und transparent über Unternehmensentwicklung zu informieren."



Im Folgenden werden die wichtigsten Ergebnisse der Studie zusammengestellt. 76 % der MDAX-Unternehmen haben Inhalte zur Veröffentlichung der Quartalszahlen Q3 2023 auf LinkedIn veröffentlicht.

53 % der Unternehmen, die Content veröffentlichten, posteten ein Bild zum LinkedIn-Beitrag. 50 % der geposteten Bilder zeigten Kennzahlen, 30 % der Bilder zeigten das Unternehmen, das Produkt oder die Fertigung, 15 % zeigten den CEO oder CFO, 10 % der Bilder zeigten die Pressemeldung oder die Präsentation.

37 % der Unternehmen veröffentlichten ein Video. 64 % der Videos zeigten Kennzahlen, 36 % der Videos zeigten den CEO oder CFO in einem Interview oder einer Rede. Die durchschnittliche Länge der Videos betrug 1:45 Minuten.

82 % der Unternehmen, die einen LinkedIn-Post veröffentlicht haben, haben darin Kennzahlen präsentiert. Davon veröffentlichten 74 % Angaben zum Umsatz, 81 % Angaben zum Ergebnis, 6 % Angaben zu Kunden (Neukunden, Abo-Kunden), 29 % Angaben zum Cashflow und 6 % Angaben zu der Mitarbeiteranzahl.

63 % der Unternehmen, die einen LinkedIn-Post veröffentlichten, berichteten oder erläuterten im Post die Geschäftsentwicklung.

73 % der Unternehmen, die einen LinkedIn-Post veröffentlicht haben, machten Angaben zur Prognose.

42 % der Unternehmen, die einen Beitrag veröffentlichten, verwendeten Emojis, 68 % verwendeten Hashtags.

42 % der Unternehmen, die einen Beitrag veröffentlicht haben, haben den CEO und/oder den CFO einbezogen. Davon bezogen 50 % den CEO, 37,5 % den CFO und 12,5 % beide ein.

Die MDAX-Unternehmen haben durchschnittlich 138.660 Follower auf LinkedIn. Puma liegt mit rund 1,2 Mio. Followern auf Platz 1, thyssenkrupp mit rund 689.000 Followern auf Platz 2, gefolgt von Evonik mit rund 519.000 Followern.

Die durchschnittliche Anzahl der Likes und Reaktionen pro Post beträgt 292. Hugo Boss, Nordex und Lufthansa erhielten die meisten Likes für ihre Inhalte in Q3, obwohl sie nicht die meisten Follower auf LinkedIn haben. METHODIK DER ERHEBUNG

Für die Studie wurden die Unternehmensaccounts der 50 MDAX-Unternehmen analysiert. Die Posts zur Veröffentlichung der Q3-Ergebnisse wurden nach den folgenden Kriterien ausgewertet: Format des Posts (Video, Bild, Text), Angabe von Kennzahlen, Erläuterungen zur Geschäftsentwicklung, Angabe eines Ausblicks, Länge des Videos, visueller Inhalt, Emojis und Hashtags, Einbindung des CEO oder CFO, Followeranzahl, Reaktionen, Kommentare. Auch bei Unternehmen mit abweichenden Geschäftsjahren wurde auf die Q3-Posts Bezug genommen.



ÜBER KIRCHHOFF

Kirchhoff Consult ist mit rund 60 Mitarbeitenden eine führende Kommunikations- und Strategieberatung für Finanzkommunikation und ESG im deutschsprachigen Raum. Seit über 25 Jahren berät Kirchhoff Kunden in allen Fragen der Finanz- und Unter-nehmenskommunikation, bei Geschäfts- und Nachhaltigkeitsberichten, beim Börsengang, im Bereich der Investor Relations sowie der ESG- und Nachhaltigkeitskommunikation.



'Designing Sustainable Value': Kirchhoff verbindet inhaltliche Kompetenz mit exzellentem Design und schafft damit nachhaltig Werte.



Kirchhoff Consult ist Mitglied im TEAM FARNER, einer europäischen Allianz von partnergeführten Agenturen. Gemeinsames Ziel: Aufbau des europäischen Marktführers für integrierte Kommunikationsberatung.



Erfahren Sie mehr auf: kirchhoff.de



ÜBER JUNICORN

Junicorn hat sich als eine der führenden Beratungen im Bereich der digitalen Investor Relations im deutschsprachigen Raum etabliert. Ihr Ansatz zielt darauf ab, moderne Marketingstrategien mit traditionellen Investor Relations-Methoden zu verbinden, um Unternehmen bei der Verbesserung ihres Auftritts am Kapitalmarkt zu unterstützen. Das Team von Junicorn Consulting verfügt über mehr als ein Jahrzehnt an Erfahrung in den Kapitalmärkten und besitzt zudem umfangreiche Kenntnisse in den Bereichen digitale Medien und Content Creation.



Seit der Gründung vor zwei Jahren hat Junicorn über 25 Kunden beraten, um deren digitale und traditionelle Präsenz am Kapitalmarkt aufzubauen & zu optimieren.



Darüber hinaus hat sich Junicorn durch die Produktion von mehreren Content Formaten wie 'Street Tweets', einem Podcast, der sich mit Themen rund um den Kapitalmarkt beschäftigt, in der DACH-Region etabliert.



Erfahren Sie mehr auf: junicornconsulting.com



PRESSEANFRAGEN

Kirchhoff Consult

Janina Schumann

Borselstraße 20

22765 Hamburg

T +49 40 60 91 86 40

janina.schumann@kirchhoff.de



Junicorn Consulting

Julia Stoetzel

Cuvrystraße 1

10997 Berlin

T +49 151 744 63 860

julia@junicornconsulting.com



