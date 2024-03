Das Ifo-Institut hat seine Konjunkturprognose für Deutschland spürbar gesenkt. Hiernach werde das BIP in 2024 um 0,2% zulegen, im Januar wurde noch ein Plus von 0,7% erwartet. Im 1. Quartal dürfte Deutschland mit einer um 0,1% sinkenden Wirtschaftsleistung in eine vorübergehende Rezession abrutschen. Im Januar 2024 sind die deutschen Exporte nach vorläufigen ...

