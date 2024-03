Emittent / Herausgeber: Pro BoutiquenFonds GmbH / Schlagwort(e): Personalie/Fonds

Wagner & Florack holt Felix Müller an Bord



07.03.2024 / 09:13 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Bonn, 06. Ma¨rz 2024 - Die Investmentboutique Wagner & Florack AG versta¨rkt sich mit Felix Mu¨ller als "Director Business Development". Mu¨ller war bis Ende Juni 2023 fu¨r Acatis ta¨tig, wo er rund zweieinhalb Jahre den europa¨ischen Vertrieb verantwortete. Davor war Felix Mu¨ller rund 17 Jahre im Produktmanagement Investment bei Swiss Life Deutschland Vertriebsservice ta¨tig, zuletzt als Chefanalyst.



Felix Müller, Wagner & Florack "Mit Herrn Mu¨ller gewinnen wir einen sehr erfahrenen und versierten Kollegen, mit dem wir der zunehmenden Nachfrage aus dem institutionellen Bereich gerecht werden. Herr Mu¨ller wird es dem Portfoliomanagement-Team ermo¨glichen, den Fokus weiterhin in gewohnter Weise auf die Unternehmensanalyse legen zu ko¨nnen. Und natu¨rlich wird er fu¨r zusa¨tzliche Nachfrage aus dem Bereich der institutionellen Kunden sorgen und uns zudem wichtige strategische Impulse fu¨r den Vertrieb der Unternehmerfonds geben", so Dominikus Wagner, Vorstand der Wagner & Florack AG und zusammen mit Dr. Dirk Schmitt Fondsmanager des "Unternehmerfonds" sowie des "Unternehmerfonds flex". Felix Mu¨ller dazu: "Wagner & Florack ist eine Perle, die von etlichen Marktteilnehmern noch nicht entdeckt wurde. Die beiden sehr diszipliniert agierenden Unternehmerfonds sind ein sehr gutes Basisinvestment, zu deren Weiterentwicklung ich aktiv beitragen mo¨chte. Das Unternehmen Wagner & Florack hat einen großartigen Spirit, agiert innovativ, konsequent, sympathisch und wertscha¨tzend. Ich freue mich Teil des Teams zu sein!" Kontakt:

Dominikus Wagner

Wagner & Florack AG

www.unternehmerfonds.de



Veröffentlichung einer Mitteilung, übermittelt durch EQS Group AG.

Medienarchiv unter https://www.eqs-news.com.



Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.