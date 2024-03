Trotz guter News aus der Wirtschaft haben die chinesischen Indizes am Donnerstag ein Minus verzeichnet. Chinas Exporte wuchsen in den ersten beiden Monaten des Jahres 2024 viel schneller als erwartet. Das könnte nach den starken Quartalszahlen von JD.com ein weiters Signal dafür sein, dass die Wirtschaft wieder an Fahrt gewinnt.Die Überseelieferungen stiegen im Zeitraum Januar bis Februar gegenüber dem Vorjahr in Dollar um 7,1 Prozent, was weit über den Schätzungen der bei Bloomberg gelisteten Analysten ...

