Ein Team aus Strabag-Lehrlingen hat in St. Pölten ein ganzes Mehrfamilienhaus gebaut. Zwölf Lehrlinge zwischen dem ersten und vierten Lehrjahr errichteten größtenteils eigenverantwortlich ein Reihenhaus mit fünf Wohneinheiten und knapp 530 m² Wohnfläche. Von Mitte Jänner bis Anfang März schlichteten die Teams aus jeweils zwei bis drei Lehrlingen knapp 3.500 Ziegel, brachten 7.480 kg Bewehrungseisen ein und stellten in acht Wochen den kompletten Rohbau fertig. Kürzlich wurde die Dachgleiche gefeiert. Künftig ist geplant gerade in den Wintermonaten mehr solcher Lehrlingsprojekte umzusetzen und damit nicht nur die Praxispause für die jungen Mitarbeiter:innen zu verkürzen, sondern vor allem auch neue Lernimpulse zu setzen.

