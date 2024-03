Tokio, 7. März 2024 (ots/PRNewswire) -SwitchBot, eine führende Marke für die Nachrüstung von Smart Home, stellt stolz das SwitchBot Lock Pro vor, ein revolutionäres Smart Lock, das für ultimative Anpassungsfähigkeit, Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit entwickelt wurde.Hergestellt für globale Schlösser.SwitchBot Lock Pro funktioniert mit einer Vielzahl von Schlössern, ohne die vorhandenen Türen zu beschädigen, einschließlich Europrofil Zylinder, Knopf-Zylinder, Schlösser mit Türfalle und Mehrfachverriegelungen (ohne Auto-Lock-Funktion). Die Unterstützung für weitere Typen (UK Ovalzylinder, Schweizer Rundzylinder) wird für Ende April erwartet. In den USA werden auch Doppelzylinder, Einsteckschlösser und Jimmy-Proof-Schlösser unterstützt. 3D-Druck-Dienstleistungen nach dem Kauf können die Kompatibilität weiter erhöhen.Vielfältige Entriegelungsoptionen.SwitchBot Lock Pro bietet eine branchenführende Fingerabdruckerkennung mit einer schnellen Erkennungszeit von 0,3 Sekunden und einer Erfolgsquote von 98 %. SwitchBot Keypad Touch ermöglicht außerdem die Speicherung von bis zu 100 Fingerabdrücken und bietet 15 Entsperrungslösungen, von temporären Passcodes und Fernentsperrung bis hin zu Sprachbefehlen und Apple Watch-Kompatibilität.Schnell-Taste: Mit einem einfachen Klick entriegeln.Mit einem einzigen Klick auf die Schnell-Taste können Sie das Haus mühelos verlassen, und ein 2-Sekunden-Tipp unterbricht die automatische Verriegelung.Beseitigt Batterieprobleme.- Jetzt mit 4 x AA-Batterien: Genießen Sie bis zu 9 Monate Batterielebensdauer mit 4 x AA-Batterien, die 1,5x länger halten als die der Konkurrenz.- Unendliche Leistung mit dem SwitchBot Lock Pro Dual-Akku-Pack: Bietet eine 12-monatige Batterielebensdauer durch einen wiederaufladbaren Akku. Die Relais-Stromversorgung gewährleistet einen kontinuierlichen Betrieb und schaltet nahtlos auf Batterie B um, wenn die Batterie A leer ist.- Entriegelung des passiven Netzteils: Auch bei geringer Batterielebensdauer können Benutzer ihre Tür mit der passiven Stromversorgung von Lock Pro entriegeln.Vorreiterrolle bei der Unterstützung von Matter.In Verbindung mit dem SwitchBot Hub Mini Matter-fähig lässt sich Lock Pro nahtlos in bestehende Smart Home-Ökosysteme integrieren.(SwitchBot Hub Mini Matter-fähig erforderlich)Sicherheit und Bewusstsein an Ihren Fingerspitzen.Auto-Lock gewährleistet die Sicherheit Ihres Zuhauses, und Sie können Echtzeit-Benachrichtigungen über den Status des Schlosses erhalten. Lock Pro sendet auch Erinnerungen und Benachrichtigungen über einen niedrigen Batteriestand und sorgt so für ein sicheres und sorgenfreies Smart Home-Erlebnis.SwitchBot Lock Pro kostet €139,99, mit einem Einführungsangebotspreis von €99,99.Der SwitchBot Lock Pro + Keypad Touch + Hub Mini Matter-fähig Combo kostet €239,99, mit einem Einführungsangebotspreis von €159,99.Weitere Informationen finden Sie auf der offiziellen Website von SwitchBot (https://geni.us/H00bu).PressemappePressemitteilung hier (https://drive.google.com/drive/folders/1oQfXhGBFjyW5fRYxC-ujukRXjLKRYibY?usp=drive_link)Bilder in hoher Auflösung hier (https://drive.google.com/drive/folders/1PJwNFCHMmBiTX-qxKCzh-QlOUByeJuOV?usp=drive_link)Kontakt:Marketingleiterin Anna,pr@switch-bot.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2354711/SwitchBot_Unveils_Lock_Pro_Keypad_Touch.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/switchbot-stellt-lock-pro-vor-ultimative-anpassungsfahigkeit-ultra-lange-akkulaufzeit-und-matter-unterstutzung-302081081.htmlOriginal-Content von: SwitchBot, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/163263/5729794