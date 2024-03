Emittent / Herausgeber: P&P Group / Schlagwort(e): Immobilien/Verkauf

Fürth, 07. März 2024 - Die spanische Tochtergesellschaft der P&P Group hat ein weiteres Projekt im Süden Mallorcas nach erfolgreicher Repositionierung veräußert. Die direkt am Naturstrand Es Trenc Strand gelegene Villa wurde in den vergangen zwei Jahren renoviert und für die dauerhafte Ferienvermietung ausgelegt. Neben dem Kerngeschäft im bezahlbaren Geschosswohnungsbau wurden in den vergangenen Jahren sukzessiv Immobilien im High-End Segment in München, London und auf Mallorca erworben, um den Immobilienbestand weiter zu diversifizieren. Die allgemeinen Marktverwerfungen sind im Premiumsegment deutlich weniger spürbar, weshalb Transaktionen zum aktuellen Zeitpunkt noch immer wirtschaftlich sehr interessant sind. Aktuell wird eine weitere moderne Villa in Son Vida, Mallorca renoviert - der offizielle Vermarktungsprozess startet voraussichtlich im Mai 2024.

Über die P&P Group:

Die P&P Group entwickelt, revitalisiert und vermarktet seit knapp 30 Jahren Wohnbauprojekte und Gewerbeimmobilien. Bei einem Gesamt-Transaktionsvolumen von mehr als 3,3 Milliarden Euro und mit aktuell rund 130 Mitarbeitern deckt P&P als Initiator, Investor und Asset-Manager alle Bereiche der Wertschöpfungskette ab. Zu den Kernkompetenzen zählen die Neubauentwicklung sowie die Revitalisierung und Modernisierung erhaltenswerter Altbauten.



Ansprechpartner für Medien:

Luzia Winkler

Isaak-Loewi-Straße 11

90763 Fürth

Telefon: +49 (0)911 - 766 06 146

Mail: l.winkler@pp-group.com



Wolfgang Ludwig

Mathias-Brüggen-Straße 124

50829 Köln

Telefon: +49 (0)221 - 292 19 282

Mail: mail@ludwig-km.de





