Norderstedt (ots) -BLUME2000 wird 50. Das wird gefeiert - und die Kundinnen und Kunden profitieren. Zum Jubiläum gibt es online ein Gewinnspiel - auf www.blume2000.de -, bei dem Fahrräder auf die Gewinner warten. Außerdem gibt es zum Jubiläumstag ein Spezialangebot: 50 Tulpen für EUR 10,-. In den Folgemonaten finden die Kunden und Kundinnen immer wieder attraktive Jubiläumsangebote. Jubihonig, Jubistrauß & viel mehr warten schon.BLUME2000 - die Entwicklung: Der Ort, an dem seit 50 Jahren Gefühle wachsen und Menschen aufblühen. Seit 50 Jahren lässt BLUME2000 die Leidenschaft für Blumen in Deutschland wachsen. Ein Erfolgskonzept, das es so nicht noch einmal gibt: Das Geschäft ist, die Schönheit der Blumen für alle und jeden Tag erschwinglich zu machen - mitten in der Stadt, ganz in der Nähe und wie zum "Selbstpflücken". BLUME - klar, aber warum "2000"? Ganz einfach, so lautete die damalige Postleitzahl von Hamburg. Seit der Gründung von BLUME2000 tut es alles, um die bedeutsamsten, aber auch alltäglichen Augenblicke im Leben der Kundschaft mit der Schönheit und Kraft der Blumen zu bereichern. Von der Will-kommensfeier eines neuen Lebens über strahlende Geburtstagsfeste, bis hin zu liebevollen Hochzeiten, bewegenden Abschieden oder einfach nur zur Feier des Tages - BLUME2000 ist stets dabei. 1974 startete das Unternehmen in Hamburg-Altona mit dem ersten Blumenladen in Selbstbedienung. Plötzlich wurden frische Blumen für jeden erschwinglich. Bis heute ist für jeden in jeder Preislage in der größten Sortimentsbreite auf dem Blumen- und Pflanzenmarkt etwas dabei. Das Erfolgsrezept: Immer wieder neu erfunden und den Kundinnen und Kunden zugehört. Insbesondere in den letzten 10 Jahren hat sich BLUME 2000 mit floristischer Kompetenz, Nachhaltigkeit, Handwerkskunst und einer breiteren Schnittblumenauswahl weiterentwickelt. Warum? Ganz einfach: Weil es die Kundinnen und Kunden zum Aufblühen bringt. Dadurch konnte das Unternehmen nicht nur 2000 sichere Arbeitsplätze bieten, sondern begrüßt über 20 Mio. Kundinnen und Kunden pro Jahr in den 250 Filialen. Die Kundinnen und Kunden sind der Motor für die sich erneuernden Konzeptideen.Wie die Zukunft der BUME2000 Filialen aussieht, kann seit Februar in der mit modernstem Shopdesign, neuster Technik und neuem Logo ausgestatteten Filiale im Hamburger Elbe Einkaufszentrum betrachtet werden. Eine grüne Oase mitten in der Stadt, mit dem Motto "Less plastic, more plants". Mit dem Kundenklub geht BLUME2000 gemeinsam mit den Mitarbeitenden und Kundinnen und Kunden noch einen Schritt weiter. Der Plan ist, eine Community aus Natur-freunden zu schaffen, die sich für gemeinsame Umweltprojekte engagiert. Außerdem wird im Elbe Einkaufszentrum dazu aufgefordert, selber zum Straußdesigner zu werden. Dazu zeigt die neue Straußbar modernste Floristik. Unter dem Motto "Create your own Strauß" erleben die Kundinnen und Kunden, wie einfach und erfüllend es unter Anleitung erfahrener Floristinnen und Floristen sein kann, sich den perfekten Strauß individuell selbst zusammenzustellen und in einer Vase zum persönlichen Highlight werden zu lassen. Durch aktuelle Farbtrends und Inspirationen nach dem Motto "so könnte es bei dir zuhause aussehen", wird außerdem zum Kauf animiert. Über 150 verschiedene Schnittblumen stehen dafür zur Auswahl.Im Onlinehandel ist das Unternehmen schon seit 1999 erfolgreich für die Kundinnen und Kunden da. Handgebundene Sträuße innerhalb von 24 Stunden geliefert - mit Sieben-Tage-Frische-Garantie, wie in der eigenen Filiale, überzeugen jedes Jahr über eine Million Kunden. In den kommenden fünf Jahren wird diese Zahl deutlich wachsen.Auch im Lebensmittelhandel finden Blumenfans seit 2021 immer häufiger BLUME2000 Depots. Aktuell sind es schon 60. Dieses Jahr sollen weitere 40 Standorte hinzukommen. Auch hier ist das Ziel: Kundinnen und Kunden bundesweit mit frischen Blumenideen begeistern. "Wir erhalten viele Kundenanfragen, wann wir endlich auch in ihre Regionen kommen", so Ulrike Heuser.Pressekontakt:Ulrike Heuser, BLUME2000 SE, Brand Marketing & PresseTel. 040-528 68 601, Email: uheuser@BLUME2000.dewww.BLUME2000.de, unternehmen.BLUME2000.de