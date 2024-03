© Foto: Pavlo Gonchar - picture alliance



Argus Research hat die Aktie von Super Micro Computer mit einer Kaufempfehlung und einem Kursziel von 1.350 US-Dollar aufgenommen. Es ist das derzeit höchste Kursziel, was es für den Hardwareanbieter gibt. Das Kursziel liegt rund 24 Prozent über dem Schlusskurs der Aktie vom Dienstag. Das Research-Unternehmen sieht Super Micro als einen wichtigen Akteur in der Ära der generativen künstlichen Intelligenz (KI) und verweist auf sein umfassendes Angebot an Computer- und Serverlösungen. Super Micro bietet Rack- und Blade-Server für verschiedene Anwendungen wie Cloud, Enterprise und Rechenzentren sowie GPU-basierte Systeme für Deep Learning und High-Performance Computing, an. Der KI-Player …