© Foto: picture alliance / dpa | Andreas Gebert



Der Ertrag des Immobilienfinanzierers PBB ist im abgelaufenen Geschäftsjahr um die Hälfte eingebrochen. Zwar verfügt die Bank über hohe Liquiditätsreserven, will aber auf Nummer sicher gehen und streicht die Dividende.Der Immobilienfinanzierer PBB leidet unter dem kriselnden Markt für US-Gewerbeimmobilien (Commercial Real Estate, kurz CRE) und hat in 2023 deutlich weniger verdient als noch im Jahr zuvor. Die Dividende ist angesichts des stark gesunkenen Unternehmensergebnisses nicht aufrechtzuerhalten und wird vom Management komplett kassiert. Nettoertrag sinkt um die Hälfte Nach einem Vorsteuergewinn von 213 Millionen Euro in 2022 hat die Pfandbriefbank im vergangenen Jahr nur noch einen …