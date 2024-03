Mainz (ots) -Bitte aktuelle Programmtexte beachten!!Montag, 11. März 2024, 15.05 UhrBares für RaresDie Trödel-Show mit Horst LichterHorst Lichter und sein Team präsentieren einen Diamantring, eine Bronzeskulptur, eine Küchenmaschine, Designer-Modeschmuck, einen Prägedruck von Leo Erb und eine E-Gitarre von Hagstrom.Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassenDienstag, 12. März 2024, 15.05 UhrBares für RaresDie Trödel-Show mit Horst LichterHorst Lichter und sein Team präsentieren einen Bronzebär, zwei Cocktailbücher, einen Ring mit Altschliffdiamant, einen Nussautomaten, einen Trinkbecher, ein Armband und eine Brosche.Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen.Mittwoch, 13. März 2024, 15.05 UhrBares für RaresDie Trödel-Show mit Horst LichterHorst Lichter und sein Team präsentieren ein Ölgemälde von Adolf Stademann, ein Spielzeug-Motorrad, ein Collier, zwei Leuchten, einen Ring mit Brillanten und ein Kaffee- und Teeservice.Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen.Donnerstag, 14. März 2024, 15.05 UhrBares für RaresDie Trödel-Show mit Horst LichterHorst Lichter und sein Team präsentieren einen Tischkicker, eine Bronzeskulptur von Martin Götze, einen Löwenkopf-Ring, einen Landebahn-Scheinwerfer, ein Gemälde und ein Schmuckset.Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen.Freitag, 15. März 2024, 15.05 UhrBares für RaresDie Trödel-Show mit Horst LichterHorst Lichter und sein Team präsentieren ein Armband, drei Emaille-Schilder, eine Figurengruppe von Meissen, einen Tennisschläger, einen Ring mit Diamanten und eine Serigrafie von HA Schult.Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen.Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/)und X (https://twitter.com/ZDFpresse) vormals Twitter.Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5729861