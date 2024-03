Der südkoreanische Batteriehersteller SK On hat auf der InterBattery in Seoul verbesserte Versionen seiner erstmals 2021 eingeführten SF-Zellen (SF steht für Super Fast) vor. Zudem zeigt SK On dort die LFP-Batterie Winter Pro, die besonders mit ihrer Leistung bei niedrigen Temperaturen punkten soll. Die südkoreanische Batterie-Fachmesse läuft seit Mittwoch im Coex Convention & Exhibition Center in Seoul. Die dort von SK On präsentierte SF-Zelle wurde ...

Den vollständigen Artikel lesen ...