Nach einem kurzen, aber kräftigen Rücksetzer am Dienstag haben sich sowohl der Bitcoin als auch die Coinbase-Aktie schon einen Tag später wieder gefangen. Das kumulierte Bitcoin-ETF-Volumen steigt weiterhin kräftig an und sollte für anhaltenden Auftrieb bei den Assets sorgen. Schon in wenigen Monaten könnten die ETFs einen namenhaften "Konkurrenten" überholen.Fast 100 Milliarden Dollar sind seit Auflegung mittlerweile kumuliert in die ETFs geflossen. Sollten die Zuflüsse in diesem Tempo weitergehen ...

