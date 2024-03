Preisgekröntes StackPath WAAP unterstützt Anwendungs- und API-Schutz an der Edge

Gcore, der globale Anbieter für Edge AI, Cloud, Netzwerk und Sicherheitslösungen, hat heute die Akquisition von StackPath's Web Application and API Protection (WAAP)-Lösung bekannt gegeben

Diese renommierte Lösung für den Schutz von Anwendungen bietet Gcore-Kund:innen eine erweiterte, unternehmensgerechte Sicherheitslösung, die Web Application Firewall (WAF), API-Sicherheit, Bot-Schutz und Layer-7-DDoS-Mitigation am Netzwerkrand vereint.

Die WAAP wird im Q3 2024 in die Sicherheitsprodukte von Gcore integriert.

StackPath WAAP wurde im Bericht des unabhängigen Gutachters SecureIQLab als führende Cloud WAF ausgezeichnet. Dort wurden die Sicherheit und die operative Effizienz von zahlreichen Cloud WAF-Lösungen verglichen.

Andre Reitenbach, CEO bei Gcore, betont: "Die Übernahme von StackPath WAAP ist ein wichtiger Meilenstein in unserer strategischen Ausrichtung und verdeutlicht, wie engagiert wir an der stetigen Innovation unseres Angebots arbeiten. StackPath WAAP ist eine der führenden Lösungen auf dem Markt, und das nicht zuletzt aufgrund seiner Qualität und seines hervorragenden Rufs. Die Integration wird die Anwendungs- und API-Sicherheit unserer Kunden:innen weiter stärken und ihnen einen verbesserten Schutz gegen DDoS-Angriffe auf der Anwendungsebene am Netzwerkrand bieten."".

Das weite Edge-Netzwerk von Gcore spannt sich über 160 Präsenzpunkte und liefert weltweit schnelle, zuverlässige und sichere Digitalverbindungen. Mithilfe dieses Edge-Netzwerks erhöht Gcore den Schutz für den Endnutzer. Diese Methode verringert die Latenz, bekämpft großangelegte DDoS-Attacken nahtlos, schützt gegen gängige Schwachstellen, sichert kritische API-Endpunkte und unterstützt Echtzeit-Bedrohungserkennung.. Ein wichtiger Vorteil von StackPath WAAP ist die Fähigkeit, mit Hilfe von Machine Learning schädliches Verhalten zu verringern. Nach der Einbindung in das Produktportfolio von Gcore werden die KI-unterstützten WAF-Fähigkeiten verbessert, was die Identifikation von HTTP-Mustern erweitert, sodass der Schutz verstärkt wird und das Risiko von Zero-Day-Attacken verringert.

Ergänzend werden Personalisierung, eine Verbesserung der Identifikation von Bedrohungen und Analytics in Echtzeit hinzugefügt. Die Integration ist für Q3 2024 geplant. Für Kunden:innen ist in der Zwischenzeit die aktuelle Version verfügbar.

"Die Sicherheit in der Cloud liegt uns sehr am Herzen und wir sind stolz auf die WAAP, die wir entwickelt haben", sagt Kip Turco, Chief Executive Officer bei StackPath. "Da wir uns entschieden haben, uns noch stärker auf unsere latenzempfindliche, dezentralisierte Edge-Computing-Plattform zu konzentrieren, wussten wir, dass Gcore der ideale Partner für die Weiterentwicklung der WAAP sein würde. Wir freuen uns auf eine noch engere Zusammenarbeit mit Gcore im Bereich der Cloud-, Edge- und Sicherheitslösungen."

Über Gcore

Gcore ist ein führender international tätiger Anbieter von Public Cloud und Edge Computing, KI, Content Delivery (CDN), Hosting und Security-Lösungen. Mit Hauptsitz in Luxemburg und mehr als 600 Mitarbeitenden bietet das Unternehmen seine Produkte weltweit an. Gcore betreibt seine eigene globale IT-Infrastruktur auf sechs Kontinenten und verfügt über eine der besten Netzwerkleistungen in Europa, Afrika und Lateinamerika mit einer durchschnittlichen Reaktionszeit von 30 ms.

